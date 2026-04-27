Bundesverwaltungsgericht setzt Verhandlung Ã¼ber Verbot von Neonazisekte fort

Darstellung der Justitia

Das Bundesverwaltungsgericht hat erneut Ã¼ber das Verbot der rechtsextremistischen Gruppe Artgemeinschaft verhandelt. Wann ein Urteil fÃ¤llt, wurde noch nicht bekannt. Das Bundesinnenministerium hatte die Artgemeinschaft 2023 als Verein verboten.

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat am Montag erneut Ã¼ber das Verbot der rechtsextremistischen Gruppe Artgemeinschaft verhandelt. Wann ein Urteil fÃ¤llt, wurde noch nicht bekannt. Das Bundesinnenministerium hatte die Artgemeinschaft im Sommer 2023 als Verein verboten, weil sie sich gegen die Verfassung und wegen antisemitischer Inhalte auch gegen den Gedanken der VÃ¶lkerverstÃ¤ndigung richte. (Az. 6 A 18.23)



Die Gruppe mit etwa 150 Mitgliedern war demnach eine der zentralen Schnittstellen innerhalb der bundesweiten neonazistischen Szene.Â Die Artgemeinschaft klagte vor dem Bundesverwaltungsgericht, das in erster und letzter Instanz zustÃ¤ndig ist. Sie macht geltend, dass sie eine Religions- und Weltanschauungsgemeinschaft sei. Darum kÃ¶nne sie nicht als Verein verboten werden.



Nach einer ersten Verhandlung Ende Januar wurde zunÃ¤chst ein Urteilstermin fÃ¼r den Februar angesetzt. Wegen neuer Erkenntnisse wurde dieser aber kurzfristig abgesagt. Die mÃ¼ndliche Verhandlung wurde auf Antrag der Bundesrepublik, die in dem Fall die Beklagte ist, wiedererÃ¶ffnet.



Die neuen Erkenntnisse stammten den Gericht zufolge aus einem Ermittlungsverfahren gegen jemanden im Umfeld der verbotenen Gruppe. Es gehe in dem Fall um den Verdacht auf VerstÃ¶ÃŸe gegen das Sprengstoff- und das Waffengesetz.Â Darum wurde am Montag erneut verhandelt, die Verhandlung war am Montagnachmittag noch nicht beendet.



Die Innenministerien von Bund und LÃ¤ndern kÃ¶nnen Vereine verbieten und deren VermÃ¶gen beschlagnahmen, wenn deren AktivitÃ¤ten gegen Strafgesetze oder den Gedanken der VÃ¶lkerverstÃ¤ndigung verstoÃŸen oder die verfassungsmÃ¤ÃŸige Ordnung in Deutschland untergraben.



Im Dezember kippte das Gericht ein Vereinsverbot. Klagen sogenannter regionaler Chapter des internationalen rechtsextremistischen Netzwerks Hammerskins klagten damals erfolgreich gegen das Verbot der Hammerskins Deutschland. Das Gericht gab ihnen aus formalen GrÃ¼nden Recht, weil keine Ã¼bergeordnete bundesweite Vereinigung existiere.