Politik

Bergarbeiter demonstrieren vor Energieministerium in Ankara

  • AFP - 27. April 2026, 17:50 Uhr
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Protest vor dem Energieministerium in Ankara
Bild: AFP

Mit nacktem OberkÃ¶rper und gelben Schutzhelmen auf dem Kopf haben mehr als hundert Bergarbeiter in der TÃ¼rkei wegen ausstehender LÃ¶hne protestiert. Die MÃ¤nner befinden sich seit mehr als einer Woche im Hungerstreik.

Mit nacktem OberkÃ¶rper und gelben Schutzhelmen auf dem Kopf haben mehr als hundert Bergarbeiter in der TÃ¼rkei wegen ausstehender LÃ¶hne protestiert. Bei der Demonstration vor dem Energieministerium in Ankara am Montag verlangten die MÃ¤nner, die seit mehr als einer Woche im Hungerstreik sind, angehÃ¶rt zu werden. Die Polizei versuchte die Demonstranten zurÃ¼ckzudrÃ¤ngen und setzte TrÃ¤nengas gegen die Arbeiter ein.

Die Kohle-Kumpel setzten sich auf den Asphalt, die Helme neben sich, auf einigen stand "Kampf fÃ¼r Brot". "Wir sind fÃ¼nf oder sechs GehÃ¤lter im RÃ¼ckstand", sagte einer der Demonstranten der Nachrichtenagentur AFP. Zwei Vertreter der Bergarbeitergewerkschaft wurden festgenommen, wie ihre Organisation im Onlinedienst X mitteilte. Am Vortag waren die 110 hungerstreikenden Arbeiter nach Angaben ihrer Gewerkschaft vorÃ¼bergehend in Polizeigewahrsam genommen worden.

Die Arbeiter eines Braunkohlebergwerks des Unternehmens Doruk Mining waren zu FuÃŸ aus der Nachbarprovinz Eskisehir in der ZentraltÃ¼rkei nach Ankara gekommen. In der TÃ¼rkei stÃ¶ÃŸt der Protest auf groÃŸes MitgefÃ¼hl. In dem Land wird rund ein Drittel des Stroms durch Kohle produziert. Hinzu kommt, dass Bergarbeiter im Februar 2023 bei dem verheerenden Erdbeben mit Ã¼ber 53.000 Toten in der SÃ¼dtÃ¼rkei geholfen und zahllose Menschen mit ihren Schaufeln aus den TrÃ¼mmern ihrer HÃ¤user geborgen hatten.

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