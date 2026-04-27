Bergarbeiter demonstrieren vor Energieministerium in Ankara

Protest vor dem Energieministerium in Ankara

Mit nacktem OberkÃ¶rper und gelben Schutzhelmen auf dem Kopf haben mehr als hundert Bergarbeiter in der TÃ¼rkei wegen ausstehender LÃ¶hne protestiert. Die MÃ¤nner befinden sich seit mehr als einer Woche im Hungerstreik.

Mit nacktem OberkÃ¶rper und gelben Schutzhelmen auf dem Kopf haben mehr als hundert Bergarbeiter in der TÃ¼rkei wegen ausstehender LÃ¶hne protestiert. Bei der Demonstration vor dem Energieministerium in Ankara am Montag verlangten die MÃ¤nner, die seit mehr als einer Woche im Hungerstreik sind, angehÃ¶rt zu werden. Die Polizei versuchte die Demonstranten zurÃ¼ckzudrÃ¤ngen und setzte TrÃ¤nengas gegen die Arbeiter ein.



Die Kohle-Kumpel setzten sich auf den Asphalt, die Helme neben sich, auf einigen stand "Kampf fÃ¼r Brot". "Wir sind fÃ¼nf oder sechs GehÃ¤lter im RÃ¼ckstand", sagte einer der Demonstranten der Nachrichtenagentur AFP. Zwei Vertreter der Bergarbeitergewerkschaft wurden festgenommen, wie ihre Organisation im Onlinedienst X mitteilte. Am Vortag waren die 110 hungerstreikenden Arbeiter nach Angaben ihrer Gewerkschaft vorÃ¼bergehend in Polizeigewahrsam genommen worden.



Die Arbeiter eines Braunkohlebergwerks des Unternehmens Doruk Mining waren zu FuÃŸ aus der Nachbarprovinz Eskisehir in der ZentraltÃ¼rkei nach Ankara gekommen. In der TÃ¼rkei stÃ¶ÃŸt der Protest auf groÃŸes MitgefÃ¼hl. In dem Land wird rund ein Drittel des Stroms durch Kohle produziert. Hinzu kommt, dass Bergarbeiter im Februar 2023 bei dem verheerenden Erdbeben mit Ã¼ber 53.000 Toten in der SÃ¼dtÃ¼rkei geholfen und zahllose Menschen mit ihren Schaufeln aus den TrÃ¼mmern ihrer HÃ¤user geborgen hatten.