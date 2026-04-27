Politik

Unionsfraktion setzt Vorstandsklausur fort

  • AFP - 27. April 2026, 19:14 Uhr
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Unions-Fraktionschef Spahn
Bild: AFP

Der Vorstand der Unionsfraktion im Bundestag setzt seine Fraktionsklausur in Berlin fort. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Beratungen Ã¼ber die Lage des Industriestandorts Deutschland sowie eine allgemeine Aussprache.

Der Â Vorstand der Unionsfraktion im Bundestag setzt am Dienstag seine Fraktionsklausur in Berlin fort (ab 09.00 Uhr). Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Beratungen Ã¼ber die Lage des Industriestandorts Deutschland sowie gleich zu Beginn eine allgemeine Aussprache zu aktuellen Themen.

Zu Gast sind unter anderem BASF-Vorstandschef Markus Kamieth sowie der Vorsitzende der Gewerkschaft IGBCE, Michael Vassiliadis. Um 13.30 Uhr ist eine Pressekonferenz zum Abschluss geplant. In einem Beschlusspapier geht es insbesondere um die StÃ¤rkung des wirtschaftlichen Wachstums, die anstehenden Sozialreformen sowie Investitionen in Sicherheit und Infrastruktur.

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