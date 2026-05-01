Israel stoppt Boote von Gaza-Hilfsflotte - Ãœber 170 Aktivisten nach Kreta gebracht

Demonstrantion gegen den israelischen Stopp der Hilfsflotte

Israel hat rund 20 Boote einer Hilfsflotte fÃ¼r den Gazastreifen gestoppt und Dutzende Aktivisten nach Griechenland gebracht. 175 pro-palÃ¤stinensische Aktivistinnen und Aktivisten seien am Freitag auf der griechischen Insel Kreta an Land gegangen.

Israel hat rund 20 Boote einer Hilfsflotte fÃ¼r den GazastreifenÂ gestoppt und Dutzende Aktivisten nach Griechenland gebracht. 175 pro-palÃ¤stinensische Aktivistinnen und Aktivisten seien am Freitag auf der griechischen Insel Kreta an Land gegangen, berichteten Reporter der Nachrichtenagentur AFP. Unter Begleitung der griechischen KÃ¼stenwache seien sie in vier Bussen in eine Stadt gebracht worden. Am Vortag waren die Boote von den israelischen StreitkrÃ¤ften festgesetzt worden. Die Organisatoren der Aktion "Global Sumud Flotilla" meldeten ihrerseits 211 Aktivisten, die von Israel "gekidnappt" worden seien.



Die Aktivisten waren in internationalen GewÃ¤ssern vor Kreta festgesetzt worden. Israels AuÃŸenminister Gideon Saar hatte am Donnerstagabend im Onlinedienst X angekÃ¼ndigt, dass die festgesetzten Aktivisten "in Abstimmung mit der griechischen Regierung" an einem griechischen Strand an Land gehen wÃ¼rden. Er dankte Griechenland "fÃ¼r die Bereitschaft, die Teilnehmer der Flottille aufzunehmen".



Unter den festgesetzten Personen seien elf franzÃ¶sische StaatsbÃ¼rger, erklÃ¤rte die Hilfsflotten-Sprecherin HÃ©lÃ¨ne Coron. Die NationalitÃ¤t der anderen Aktivisten sei bislang nicht bekannt.



In der Nacht zum Donnerstag hatten die Flotten-Organisatoren auf X erklÃ¤rt, israelische Marineschiffe hÃ¤tten "die Hilfsflotte in internationalen GewÃ¤ssern illegal umzingelt und mit EntfÃ¼hrung und Gewalt gedroht".Â Die israelischen EinsatzkrÃ¤fte hÃ¤tten "Laser und halbautomatische Sturmgewehre" auf die Teilnehmer der Hilfsflotte gerichtet und ihnen befohlen, "nach vorne in den Booten zu kommen und sich auf HÃ¤nde und Knie zu begeben", hieÃŸ es weiter. "Die Bootskommunikation wird gestÃ¶rt und ein SOS wurde abgesetzt."



Die ursprÃ¼nglich insgesamt mehr als 50 Boote der Hilfsflotte waren in den vergangenen Wochen von Marseille in Frankreich, Barcelona in Spanien und Syrakus in Italien ausgelaufen, um HilfsgÃ¼ter in den Gazastreifen zu bringen.



Ende 2025 hatte schon einmal eine Hilfsflotte versucht, in den Gazastreifen zu gelangen. An Bord der Schiffe waren mehrere prominente PersÃ¶nlichkeiten, darunter die schwedische Aktivistin Greta Thunberg. Die Schiffe wurden damals von der israelischen Marine aufgebracht, die Besatzungsmitglieder festgenommen und anschlieÃŸend ausgewiesen.



Im Oktober 2025 war eine Waffenruhe in dem PalÃ¤stinensergebiet in Kraft getreten, trotzdem gibt es immer wieder Angriffe und Gewalt. Israel und die radikalislamische PalÃ¤stinenserorganisation Hamas werfen sich gegenseitig VerstÃ¶ÃŸe gegen das Abkommen vor.