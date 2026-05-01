Zwei Wochen nach einem schweren Arbeitsunfall in einer Lederfabrik im hessischen Runkel ist ein weiterer Arbeiter gestorben. Damit stieg die Zahl der Toten auf insgesamt fÃ¼nf, wie die Polizei in Wiesbaden und die Staatsanwaltschaft Limburg am Freitag mitteilten. Der bei dem Arbeitsunfall am 16. April schwerverletzte 60-JÃ¤hrige erlag am Donnerstag in einem Krankenhaus den Folgen des UnglÃ¼cks.
Der genaue Unfallhergang ist demnach weiterhin Teil der laufenden Ermittlungen. Bei dem UnglÃ¼ck wurden fÃ¼nf Menschen bewusstlos in der Fabrik gefunden, drei von ihnen starben noch am selben Tag. Zwei weitere wurden in ein Krankenhaus gebracht. Eine Woche spÃ¤ter erlag ein 35-JÃ¤hriger seinen Verletzungen, nun auch der andere Verletzte.
Als Todesursache ergab die Obduktion eine Schwefelwasserstoffvergiftung. Schwefelwasserstoff in hoher Konzentration kann innerhalb kÃ¼rzester Zeit zu Kollaps, Bewusstlosigkeit, AtemlÃ¤hmung und Herzversagen fÃ¼hren.Â
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Unfall in Lederfabrik in Hessen: Zahl der Toten steigt auf fÃ¼nf
- AFP - 1. Mai 2026, 10:26 Uhr
Zwei Wochen nach einem schweren Arbeitsunfall in einer Lederfabrik im hessischen Runkel ist ein weiterer Arbeiter gestorben. Damit stieg die Zahl der Toten auf insgesamt fÃ¼nf, wie die Polizei in Wiesbaden und die Staatsanwaltschaft Limburg mitteilten.
Zwei Wochen nach einem schweren Arbeitsunfall in einer Lederfabrik im hessischen Runkel ist ein weiterer Arbeiter gestorben. Damit stieg die Zahl der Toten auf insgesamt fÃ¼nf, wie die Polizei in Wiesbaden und die Staatsanwaltschaft Limburg am Freitag mitteilten. Der bei dem Arbeitsunfall am 16. April schwerverletzte 60-JÃ¤hrige erlag am Donnerstag in einem Krankenhaus den Folgen des UnglÃ¼cks.
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