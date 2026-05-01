Waltransport Richtung Nordsee: Zwischenstopp aufgrund der Wetterlage

Lastkahn fÃ¼r Wal vor Insel Poel

Der Lastkahn mit dem vor der Ostseeinsel Poel geborgenen Buckelwals musste aufgrund der Wetterlage eine Zwischenstopp einlegen. Grund waren demnach schwierige Wetterbedingungen.

Der Lastkahn mit dem vor der Ostseeinsel Poel geborgenen Buckelwal hat aufgrund der Wetterlage eine Zwischenstopp eingelegt. Wie aus Positionsdiensten zur Schiffsverfolgung hervorging, lagen das Schiff "Fortuna B" und der von diesem gezogene Kahn mit dem Wal am Freitag unterhalb der nÃ¶rdlichsten Spitze der dÃ¤nischen Insel JÃ¼tland, noch vor dem Skagerrak. Der Skagerrak ist bereits Teil der Nordsee.



Grund seien schwierige Wetterbedingungen, sagte Martin Bocklage, KapitÃ¤n des Begleitschiffes "Robin Hood" dem Norddeutschen Rundfunk (NDR). Die Wellen erreichten zum Teil HÃ¶hen von bis zu zwei Metern. Sobald sich die Lage auf See beruhigt, sollte laut Bocklage die geplante Route fortgesetzt und der Buckelwal in die Freiheit entlassen werden.



Am Dienstag war der Wal vor Poel von Helfern in den mit Sand und Wasser gefÃ¼llten Lastkahn dirigiert worden, mit dem er aufs offene Meer gebracht werden soll. Dahinter steht eine von der Unternehmerin Karin Walter-Mommert und dem Mediamarkt-MitgrÃ¼nder Walter Gunz finanzierte Privatinitiative. Es handelt sich um einen letzten Rettungsversuch fÃ¼r den von Experten schon aufgegebenen MeeressÃ¤uger. Viele nicht beteiligte Fachleuten lehnen die Aktion als auswegslos ab.



Walter-Mommert sagte der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch, der Wal sei "sehr lebendig" und "singt im Moment sehr viel vor sich hin". Sie strebt demnach an, dass der Lastkahn mit dem Buckelwal weiter bis vor die KÃ¼ste Norwegens und in den Atlantik gebracht wird - "dorthin, wo andere Wale in die NÃ¤he kommen".



Der im Atlantik heimische SÃ¤uger irrte seit Anfang MÃ¤rz vor der deutschen OstseekÃ¼ste umher und strandete mehrfach, zudem verfing er sich in Netzen. Rund vier Wochen lang lag er in einem Seitenarm der Wismarer Bucht auf Grund. Zahlreiche Experten gehen davon aus, dass der mehrfach gestrandete Wal krank und sehr geschwÃ¤cht ist.Â