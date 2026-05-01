Zahlreiche Kundgebungen am Tag der Arbeit

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Zum Tag der Arbeit am 1. Mai finden bundesweit zahlreiche Kundgebungen und Veranstaltungen vor allem der Gewerkschaften statt. Die zentrale Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes mit dessen Vorsitzender Yasmin Fahimi ist in NÃ¼rnberg geplant.

Zum Tag der Arbeit am 1. Mai finden bundesweit zahlreiche Kundgebungen und Veranstaltungen vor allem der Gewerkschaften statt. Die zentrale Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) mit dessen Vorsitzender Yasmin Fahimi ist in NÃ¼rnberg geplant (10.00 Uhr). SPD-Bundesarbeitsministerin BÃ¤rbel Bas tritt bei einer DGB-Veranstaltung in Duisburg auf. Und die Vorsitzende der IG-Metall, Christiane Benner, spricht bei einer DGB-Demonstration in MÃ¼nchen.



An anderen Orten nehmen auch Politikerinnen und Politiker von GrÃ¼nen, Linkspartei sowie CDU/CSU an Kundgebungen teil. Neben den Gewerkschafts-Veranstaltungen finden am Freitag zahlreiche weitere Demonstrationen statt, in Berlin zum Beispiel die traditionelle RevolutionÃ¤re 1.Mai-Demo. Linke Kundgebungen sind zudem unter anderem in Hamburg, Leipzig und Stuttgart geplant.