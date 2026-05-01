Wirtschaft

Apple verzeichnet Rekordgewinn im ersten Quartal des Jahres

  • AFP - 1. Mai 2026, 01:51 Uhr
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Apple-Vorstandschef Tim Cook
Bild: AFP

Der US-Techriese Apple hat nach eigenen Angaben den besten Jahresauftakt seiner Geschichte verzeichnet. Im ersten Quartal erzielte das Unternehmen einen Rekordgewinn von 29,6 Milliarden Dollar bei einem Umsatz von 111,2 Milliarden Dollar.

Der US-Techriese Apple hat nach eigenen Angaben den besten Jahresauftakt seiner 50-jÃ¤hrigen Geschichte verzeichnet. "Heute ist Apple stolz darauf, das beste MÃ¤rz-Quartal unserer Geschichte zu melden", sagte Vorstandschef Tim Cook am Donnerstag in einer Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen. In dem Zeitraum zwischen Januar und MÃ¤rz erzielte das Unternehmen demnach einen Rekordgewinn von 29,6 Milliarden Dollar (25,2 Milliarden Euro) bei einem Umsatz von 111,2 Milliarden Dollar.

Cook fÃ¼hrte die starken Quartalszahlen auf die "auÃŸergewÃ¶hnliche" Nachfrage nach dem iPhone 17 zurÃ¼ck. Im Verlauf des Quartals stiegen die iPhone-VerkÃ¤ufe demnach in nahezu jedem Land, in dem Apple tÃ¤tig ist, zweistellig an. Insgesamt stieg der Verkauf des Produkts im Jahresvergleich um 22 Prozent an. Auch die Dienstleistungssparte des Konzerns erreichte einen HÃ¶chststand.

Vergangene Woche hatte Cook fÃ¼r September seinen RÃ¼cktritt als Vorstandschef angekÃ¼ndigt. Nachfolger des 65-JÃ¤hrigen wird der langjÃ¤hrige Apple-Manager John Ternus. Dieser Ã¤uÃŸerte sich in der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen zuversichtlich fÃ¼r die Zukunft des Techriesen. "Es liegen so viele MÃ¶glichkeiten vor uns, und ich kÃ¶nnte nicht optimistischer sein, was die Zukunft angeht", sagte Ternus.

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