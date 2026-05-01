Streit Ã¼ber Iran-Krieg: Trump erwÃ¤gt auch Truppenabzug aus Spanien und Italien

Trump im Oval Office

Vor dem Hintergrund des Streits um das Vorgehen der USA im Iran-Krieg hat US-PrÃ¤sident Donald Trump nach Deutschland auch Spanien und Italien mit einem Abzug von US-Truppen gedroht. 'Das werde ich wahrscheinlich tun', sagte Trump.

Vor dem Hintergrund des Streits um das Vorgehen der USA im Iran-Krieg hat US-PrÃ¤sident Donald Trump nach Deutschland auch Spanien und Italien mit einem Abzug von US-Truppen gedroht. "Das werde ich wahrscheinlich tun, warum sollte ich es auch nicht tun?", sagte Trump am Donnerstag im Oval Office auf eine Journalistenfrage nach einem mÃ¶glichen Truppenabzug aus den beiden LÃ¤ndern. "Italien war uns Ã¼berhaupt keine Hilfe, und Spanien war schrecklich, absolut schrecklich", fÃ¼gte er hinzu.



Zum 31. Dezember 2025 waren 12.662 US-Soldaten im aktiven Dienst in Italien stationiert und 3814 in Spanien. In Deutschland waren es 36.436.



Trump hatte die Nato-VerbÃ¼ndeten der USA zuletzt scharf fÃ¼r ihre ausbleibende UnterstÃ¼tzung im Iran-Krieg und bei den BemÃ¼hungen um eine Ã–ffnung der StraÃŸe von Hormus kritisiert. Der italienischen Regierungschefin Giorgia Meloni warf er Anfang April in einem Interview mit der italienischen Tageszeitung "Corriere della Sera" vor, beim Thema Iran nicht genÃ¼gend "Mut" zu haben. In der vergangenen Woche war auÃŸerdem in einem Medienbericht unter Berufung auf einen nicht genannten US-Regierungsvertreter von ErwÃ¤gungen Washingtons die Rede gewesen, Spanien aus der Nato auszuschlieÃŸen.



Am Mittwoch hatte Trump erklÃ¤rt, Washington prÃ¼fe eine mÃ¶gliche Reduzierung der US-TruppenstÃ¤rke in Deutschland. Eine Entscheidung solle "in KÃ¼rze getroffen werden", erklÃ¤rte er in seinem Onlinedienst Truth Social. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte mit Kritik am Iran-Krieg den Unmut des US-PrÃ¤sidenten auf sich gezogen.



Die USA und Israel hatten Ende Februar mit Luftangriffen den Iran-Krieg begonnen. Teheran reagierte darauf mit Raketen- und Drohnenangriffen auf Israel sowie auf mehrere Golfstaaten und US-Einrichtungen in der Region.