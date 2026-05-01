Venezuela: Regierung erhÃ¶ht Mindestlohn um 26,3 Prozent

RodrÃ­guez in Caracas

Vor dem Hintergrund wachsender Unzufriedenheit Ã¼ber schwierige Lebensbedingungen hat die Regierung von Venezuela den Mindestlohn in dem sÃ¼damerikanischen Land um 26,3 Prozent auf 240 Dollar ( Euro) erhÃ¶ht.

Vor dem Hintergrund wachsender Unzufriedenheit Ã¼ber schwierige Lebensbedingungen hat die Regierung von Venezuela den Mindestlohn in dem sÃ¼damerikanischen Land um 26,3 Prozent auf 240 Dollar (knapp 205 Euro) erhÃ¶ht. Es handele sich um "die bedeutendste ErhÃ¶hung der vergangenen Jahre", sagte Venezuelas ÃœbergangsprÃ¤sidentin Delcy RodrÃ­guez am Donnerstag am Vorabend des Internationalen Tags der Arbeit vor tausenden RegierungsanhÃ¤ngern in Caracas.



RodrÃ­guez teilte die AufschlÃ¼sselung der ErhÃ¶hung nicht mit, sodass unklar blieb, wer davon profitieren wird. In den vergangenen Wochen hatten zahlreiche Menschen in Venezuela immer wieder fÃ¼r eine Anhebung der LÃ¶hne demonstriert. Am 9. April kam es zu ZusammenstÃ¶ÃŸen zwischen der Polizei und tausenden Demonstranten, die zum PrÃ¤sidentenpalast in Caracas marschierten, um Lohn- und RentenerhÃ¶hungen zu fordern.



Die ErhÃ¶hung bezieht sich auf das "umfassende Mindesteinkommen". Dieses Paket setzt sich aus einem sehr niedrigen Lohn von 0,30 Dollar im Monat, zuzÃ¼glich eines Lebensmittelzuschusses von 40 Dollar und eines "Wirtschaftskrieg"-Bonus von 150 Dollar zusammen. Das ergibt insgesamt 190 Dollar.Â



RodrÃ­guez kÃ¼ndigte auÃŸerdem eine ErhÃ¶hung der staatlichen Rente um 70 Dollar an, was nach ihren Worten einer Steigerung um 40 Prozent entspricht. Zugleich rÃ¤umte sie ein, dass die ErhÃ¶hung "nicht genug" sei, und kÃ¼ndigte einen "Sonderplan fÃ¼r unsere GroÃŸvÃ¤ter und GroÃŸmÃ¼tter" an. Die AnkÃ¼ndigungen wurden von Beifall und Jubelrufen der Menge in Caracas begleitet.



Trotz der ErhÃ¶hungen liegen die meisten BeschÃ¤ftigten weiterhin weit hinter den 677 Dollar zurÃ¼ck, die eine fÃ¼nfkÃ¶pfige Familie nach Angaben venezolanischer Analysten benÃ¶tigt, um ihre grundlegenden NahrungsmittelbedÃ¼rfnisse zu decken. RodrÃ­guez beharrte auf der Notwendigkeit "verantwortungsvoller" LohnerhÃ¶hungen, die die Inflation nicht weiter anheizen.



RodrÃ­guez war nach der Gefangennahme des linksgerichteten PrÃ¤sidenten NicolÃ¡s Maduro durch US-StreitkrÃ¤fte Anfang Januar zur Interims-Staatschefin ernannt worden. Davor war sie Maduros Stellvertreterin.



Unter RodrÃ­guez hatten sich die Beziehungen zwischen den USA und Venezuela in den vergangenen Monaten verbessert. US-PrÃ¤sident Donald Trump lobte sie seit dem Machtwechsel als "fantastisch". Als Zeichen der AnnÃ¤herung Ã¶ffnete die US-Botschaft in Caracas nach rund siebenjÃ¤hriger SchlieÃŸung wieder. Zudem lockerten die USA ihre Sanktionen gegen das Land und hoben die Sanktionen gegen RodrÃ­guez auf. Die Regierung in Venezuela fordert zudem eine Aufhebung aller US-Sanktionen gegen das Land.