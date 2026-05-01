Venezuela: Regierung erhÃ¶ht Mindestlohn um 26,3 Prozent

Vor dem Hintergrund wachsender Unzufriedenheit Ã¼ber schwierige Lebensbedingungen hat die Regierung von Venezuela den Mindestlohn in dem sÃ¼damerikanischen Land um 26,3 Prozent auf 240 Dollar (knapp 205 Euro) erhÃ¶ht. Es handele sich um "die bedeutendste ErhÃ¶hung der vergangenen Jahre", sagte Venezuelas ÃœbergangsprÃ¤sidentin Delcy RodrÃguez am Donnerstag am Vorabend des Internationalen Tags der Arbeit vor tausenden RegierungsanhÃ¤ngern in Caracas.
RodrÃguez teilte die AufschlÃ¼sselung der ErhÃ¶hung nicht mit, sodass unklar blieb, wer davon profitieren wird. In den vergangenen Wochen hatten zahlreiche Menschen in Venezuela immer wieder fÃ¼r eine Anhebung der LÃ¶hne demonstriert. Am 9. April kam es zu ZusammenstÃ¶ÃŸen zwischen der Polizei und tausenden Demonstranten, die zum PrÃ¤sidentenpalast in Caracas marschierten, um Lohn- und RentenerhÃ¶hungen zu fordern.
Die ErhÃ¶hung bezieht sich auf das "umfassende Mindesteinkommen". Dieses Paket setzt sich aus einem sehr niedrigen Lohn von 0,30 Dollar im Monat, zuzÃ¼glich eines Lebensmittelzuschusses von 40 Dollar und eines "Wirtschaftskrieg"-Bonus von 150 Dollar zusammen. Das ergibt insgesamt 190 Dollar.Â
RodrÃguez kÃ¼ndigte auÃŸerdem eine ErhÃ¶hung der staatlichen Rente um 70 Dollar an, was nach ihren Worten einer Steigerung um 40 Prozent entspricht. Zugleich rÃ¤umte sie ein, dass die ErhÃ¶hung "nicht genug" sei, und kÃ¼ndigte einen "Sonderplan fÃ¼r unsere GroÃŸvÃ¤ter und GroÃŸmÃ¼tter" an. Die AnkÃ¼ndigungen wurden von Beifall und Jubelrufen der Menge in Caracas begleitet.
Trotz der ErhÃ¶hungen liegen die meisten BeschÃ¤ftigten weiterhin weit hinter den 677 Dollar zurÃ¼ck, die eine fÃ¼nfkÃ¶pfige Familie nach Angaben venezolanischer Analysten benÃ¶tigt, um ihre grundlegenden NahrungsmittelbedÃ¼rfnisse zu decken. RodrÃguez beharrte auf der Notwendigkeit "verantwortungsvoller" LohnerhÃ¶hungen, die die Inflation nicht weiter anheizen.
RodrÃguez war nach der Gefangennahme des linksgerichteten PrÃ¤sidenten NicolÃ¡s Maduro durch US-StreitkrÃ¤fte Anfang Januar zur Interims-Staatschefin ernannt worden. Davor war sie Maduros Stellvertreterin.
Unter RodrÃguez hatten sich die Beziehungen zwischen den USA und Venezuela in den vergangenen Monaten verbessert. US-PrÃ¤sident Donald Trump lobte sie seit dem Machtwechsel als "fantastisch". Als Zeichen der AnnÃ¤herung Ã¶ffnete die US-Botschaft in Caracas nach rund siebenjÃ¤hriger SchlieÃŸung wieder. Zudem lockerten die USA ihre Sanktionen gegen das Land und hoben die Sanktionen gegen RodrÃguez auf. Die Regierung in Venezuela fordert zudem eine Aufhebung aller US-Sanktionen gegen das Land.
Politik
Venezuela: Regierung erhÃ¶ht Mindestlohn um 26,3 Prozent
- AFP - 1. Mai 2026, 03:29 Uhr
Vor dem Hintergrund wachsender Unzufriedenheit Ã¼ber schwierige Lebensbedingungen hat die Regierung von Venezuela den Mindestlohn in dem sÃ¼damerikanischen Land um 26,3 Prozent auf 240 Dollar ( Euro) erhÃ¶ht.
Vor dem Hintergrund wachsender Unzufriedenheit Ã¼ber schwierige Lebensbedingungen hat die Regierung von Venezuela den Mindestlohn in dem sÃ¼damerikanischen Land um 26,3 Prozent auf 240 Dollar (knapp 205 Euro) erhÃ¶ht. Es handele sich um "die bedeutendste ErhÃ¶hung der vergangenen Jahre", sagte Venezuelas ÃœbergangsprÃ¤sidentin Delcy RodrÃguez am Donnerstag am Vorabend des Internationalen Tags der Arbeit vor tausenden RegierungsanhÃ¤ngern in Caracas.
Weitere Meldungen
Bei der traditionellen Demonstration "RevolutionÃ¤rer 1. Mai" wollen am Freitag (18.00 Uhr) wieder tausende Menschen durch Berlin ziehen. Der Protestzug soll diesmal amMehr
Fast acht Wochen nach der Landtagswahl in Baden-WÃ¼rttemberg haben sich die GrÃ¼nen und die CDU auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Das teilten die Parteien nach langenMehr
Kurz vor Ablauf einer Frist hat derÂ US-Kongress den grÃ¶ÃŸten Teil des Haushalts fÃ¼r das Heimatschutzministerium bewilligt und damit einem beispiellosen Teil-Shutdown derMehr
Top Meldungen
Potsdam (dts Nachrichtenagentur) - Der ChefÃ¶konom am Potsdam-Institut fÃ¼r Klimafolgenforschung (PIK) hat die Bundesregierung vor den Konsequenzen des neuen HeizungsgesetzesMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Wirtschaftsprofessor Ottmar Edenhofer rechnet damit, dass der Tankrabatt ab 1. Mai hÃ¶chstens kurzzeitig die Autofahrer entlasten undMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der geplanten VerschÃ¤rfungen im Mietrecht erwÃ¤gen laut der laufenden Vermieterbefragung des EigentÃ¼merverbands Haus und Grund 60,5Mehr