Wirtschaft

SPD macht Wochenarbeitszeit von digitaler Zeiterfassung abhÃ¤ngig

  • dts - 1. Mai 2026, 00:01 Uhr
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Tim KlÃ¼ssendorf (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - SPD-GeneralsekretÃ¤r Tim KlÃ¼ssendorf macht die Umsetzung der digitalen Arbeitszeiterfassung zur Bedingung fÃ¼r die MÃ¶glichkeit einer wÃ¶chentlichen statt tÃ¤glichen HÃ¶chstarbeitszeit.

"Die SPD ist offen fÃ¼r FlexibilitÃ¤t, allerdings unter der Bedingung, dass keine Arbeitnehmerrechte abgebaut werden", sagte er dem "Stern". "Wenn es in Richtung einer wÃ¶chentlichen HÃ¶chstarbeitszeit gehen soll, dann mÃ¼ssen wir das zudem in Kombination mit der digitalen Zeiterfassung diskutieren", forderte der Sozialdemokrat.

Auf die Frage, ob es eine Wochenarbeitszeit ohne digitale Zeiterfassung geben kÃ¶nne, antwortete KlÃ¼ssendorf, das gehÃ¶re fÃ¼r ihn zwingend zusammen. Das eine gehe nicht ohne das andere.

In ihrem Koalitionsvertrag hatten sich CDU, CSU und SPD darauf verstÃ¤ndigt, die MÃ¶glichkeit einer wÃ¶chentlichen anstatt einer tÃ¤glichen HÃ¶chstarbeitszeit zu schaffen. DarÃ¼ber hinaus verabredeten die Regierungsparteien, die Pflicht zur elektronischen Erfassung von Arbeitszeiten unbÃ¼rokratisch zu regeln und dabei fÃ¼r kleine und mittlere Unternehmen Ãœbergangsregeln vorzusehen.

"Die digitale Erfassung der Arbeitszeit ist im Koalitionsvertrag verabredet und Ã¼brigens auch eine EU-Vorgabe, die wir umsetzen mÃ¼ssen", sagte der SPD-GeneralsekretÃ¤r. Die digitale Zeiterfassung stÃ¤rke Arbeitnehmerrechte und schÃ¼tze vor "AlleingÃ¤ngen der Arbeitgeber", so KlÃ¼ssendorf. "Das muss jetzt endlich angegangen werden."

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