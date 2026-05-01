Mercosur-Freihandelsabkommen vorlÃ¤ufig in Kraft getreten

Unterzeichnung des Abkommens im Januar

Das EU-Freihandelsabkommen mit den sÃ¼damerikanischen Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay ist am Freitag vorlÃ¤ufig in Kraft getreten. Es schafft zahlreiche ZÃ¶lle auf beiden Seiten ab.

Das EU-Freihandelsabkommen mit den sÃ¼damerikanischen Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay ist am Freitag vorlÃ¤ufig in Kraft getreten. Es schafft zahlreiche ZÃ¶lle auf beiden Seiten ab. Die EuropÃ¤er exportieren unter anderem Autos und chemische Produkte nach SÃ¼damerika, wÃ¤hrend die Mercosur-LÃ¤nder hauptsÃ¤chlich landwirtschaftliche Erzeugnisse und Rohstoffe liefern.



Alle vier sÃ¼damerikanischen Staaten haben das Abkommen ratifiziert, auf europÃ¤ischer Seite steht der abschlieÃŸende Schritt noch aus. Das Europaparlament hat den Handelsvertrag zunÃ¤chst fÃ¼r eine juristische PrÃ¼fung an den EuropÃ¤ischen Gerichtshof (EuGH) verwiesen. Bauern in mehreren europÃ¤ischen Staaten und vor allem in Frankreich protestieren vehement gegen das Abkommen.