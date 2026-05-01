Politik

Mercosur-Freihandelsabkommen vorlÃ¤ufig in Kraft getreten

  • AFP - 1. Mai 2026, 04:35 Uhr
Bild vergrößern: Mercosur-Freihandelsabkommen vorlÃ¤ufig in Kraft getreten
Unterzeichnung des Abkommens im Januar
Bild: AFP

Das EU-Freihandelsabkommen mit den sÃ¼damerikanischen Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay ist am Freitag vorlÃ¤ufig in Kraft getreten. Es schafft zahlreiche ZÃ¶lle auf beiden Seiten ab.

Das EU-Freihandelsabkommen mit den sÃ¼damerikanischen Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay ist am Freitag vorlÃ¤ufig in Kraft getreten. Es schafft zahlreiche ZÃ¶lle auf beiden Seiten ab. Die EuropÃ¤er exportieren unter anderem Autos und chemische Produkte nach SÃ¼damerika, wÃ¤hrend die Mercosur-LÃ¤nder hauptsÃ¤chlich landwirtschaftliche Erzeugnisse und Rohstoffe liefern.

Alle vier sÃ¼damerikanischen Staaten haben das Abkommen ratifiziert, auf europÃ¤ischer Seite steht der abschlieÃŸende Schritt noch aus. Das Europaparlament hat den Handelsvertrag zunÃ¤chst fÃ¼r eine juristische PrÃ¼fung an den EuropÃ¤ischen Gerichtshof (EuGH) verwiesen. Bauern in mehreren europÃ¤ischen Staaten und vor allem in Frankreich protestieren vehement gegen das Abkommen.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Demonstrationen
    Demonstrationen "RevolutionÃ¤rer 1. Mai" ziehen durch Berlin und andere StÃ¤dte

    Bei der traditionellen Demonstration "RevolutionÃ¤rer 1. Mai" wollen am Freitag (18.00 Uhr) wieder tausende Menschen durch Berlin ziehen. Der Protestzug soll diesmal am

    Mehr
    Venezuela: Regierung erhÃ¶ht Mindestlohn um 26,3 Prozent
    Venezuela: Regierung erhÃ¶ht Mindestlohn um 26,3 Prozent

    Vor dem Hintergrund wachsender Unzufriedenheit Ã¼ber schwierige Lebensbedingungen hat die Regierung von Venezuela den Mindestlohn in dem sÃ¼damerikanischen Land um 26,3 Prozent

    Mehr
    GrÃ¼ne und CDU in Baden-WÃ¼rttemberg einigen sich auf Koalitionsvertrag
    GrÃ¼ne und CDU in Baden-WÃ¼rttemberg einigen sich auf Koalitionsvertrag

    Fast acht Wochen nach der Landtagswahl in Baden-WÃ¼rttemberg haben sich die GrÃ¼nen und die CDU auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Das teilten die Parteien nach langen

    Mehr
    Bundeslandwirtschaftsminister Rainer will staatliche Lebensmittelreserve ausbauen
    Bundeslandwirtschaftsminister Rainer will staatliche Lebensmittelreserve ausbauen
    Deutsche Bahn bietet im Fernverkehr kÃ¼nftig Last-Minute-Tickets an
    Deutsche Bahn bietet im Fernverkehr kÃ¼nftig Last-Minute-Tickets an
    Zahlreiche Kundgebungen am Tag der Arbeit
    Zahlreiche Kundgebungen am Tag der Arbeit
    Tankrabatt tritt in Kraft - Schrittweise sinkende Kraftstoffpreise erwartet
    Tankrabatt tritt in Kraft - Schrittweise sinkende Kraftstoffpreise erwartet
    Streit Ã¼ber Iran-Krieg: Trump erwÃ¤gt auch Truppenabzug aus Spanien und Italien
    Streit Ã¼ber Iran-Krieg: Trump erwÃ¤gt auch Truppenabzug aus Spanien und Italien
    Russland stoppt Durchleitung von Ã–l aus Kasachstan
    Russland stoppt Durchleitung von Ã–l aus Kasachstan
    Trump lehnt Tragen von schusssicherer Weste aus Ã¤sthetischen Bedenken ab
    Trump lehnt Tragen von schusssicherer Weste aus Ã¤sthetischen Bedenken ab
    Apple verzeichnet Rekordgewinn im ersten Quartal des Jahres
    Apple verzeichnet Rekordgewinn im ersten Quartal des Jahres
    Mindestens fÃ¼nf WaldbrÃ¤nde in den Niederlanden - UnterstÃ¼tzung aus Deutschland
    Mindestens fÃ¼nf WaldbrÃ¤nde in den Niederlanden - UnterstÃ¼tzung aus Deutschland
    Landwirtschaftsminister will staatliche Lebensmittelreserve ausbauen
    Landwirtschaftsminister will staatliche Lebensmittelreserve ausbauen

    Top Meldungen

    Deutsche Bahn fÃ¼hrt Last-Minute-Tickets im Fernverkehr ein
    Deutsche Bahn fÃ¼hrt Last-Minute-Tickets im Fernverkehr ein

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Deutsche Bahn will im Fernverkehr kÃ¼nftig auch Last-Minute-Tickets anbieten. "Mit diesem komplett neuen Angebot fÃ¼r die ZÃ¼ge des

    Mehr
    SPD macht Wochenarbeitszeit von digitaler Zeiterfassung abhÃ¤ngig
    SPD macht Wochenarbeitszeit von digitaler Zeiterfassung abhÃ¤ngig

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - SPD-GeneralsekretÃ¤r Tim KlÃ¼ssendorf macht die Umsetzung der digitalen Arbeitszeiterfassung zur Bedingung fÃ¼r die MÃ¶glichkeit einer

    Mehr
    Ã–konom warnt vor Einbau von neuen Ã–l- und Gasheizungen
    Ã–konom warnt vor Einbau von neuen Ã–l- und Gasheizungen

    Potsdam (dts Nachrichtenagentur) - Der ChefÃ¶konom am Potsdam-Institut fÃ¼r Klimafolgenforschung (PIK) hat die Bundesregierung vor den Konsequenzen des neuen Heizungsgesetzes

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts