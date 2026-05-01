Politik

Demonstrationen "RevolutionÃ¤rer 1. Mai" ziehen durch Berlin und andere StÃ¤dte

  • AFP - 1. Mai 2026, 04:01 Uhr
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Mai-Demonstration in Berlin
Bild: AFP

Bei der traditionellen Demonstration 'RevolutionÃ¤rer 1. Mai' wollen wieder tausende Menschen durch Berlin ziehen. Der Protestzug soll diesmal am Oranienplatz starten und durch Kreuzberg und NeukÃ¶lln zum SÃ¼dstern fÃ¼hren.

Bei der traditionellen Demonstration "RevolutionÃ¤rer 1. Mai" wollen am Freitag (18.00 Uhr) wieder tausende Menschen durch Berlin ziehen. Der Protestzug soll diesmal am Oranienplatz starten und durch Kreuzberg und NeukÃ¶lln zum SÃ¼dstern fÃ¼hren. Die Route fÃ¼hrt auch am GÃ¶rlitzer Park entlang, um gegen die nÃ¤chtliche Sperrung der GrÃ¼nanlage zu protestieren. Diese sei ein Symbol der Politik der Abschottung und Abschreckung - ob an den AuÃŸengrenzen Europas oder auf lokaler Ebene, erklÃ¤rte das BÃ¼ndnis.

Im vergangenen Jahr beteiligten sich BehÃ¶rdenangaben zufolge rund zehntausend Menschen an der Demonstration. Stadtweit sind an dem Tag laut Gewerkschaft der Polizei etwa 5000 Polizisten im Einsatz. Auch in anderen StÃ¤dten wie Hamburg, Bremen, Leipzig, Stuttgart oder Frankfurt am Main sind linke Demonstrationen geplant.

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