Ã–konom warnt vor Einbau von neuen Ã–l- und Gasheizungen

Potsdam (dts Nachrichtenagentur) - Der ChefÃ¶konom am Potsdam-Institut fÃ¼r Klimafolgenforschung (PIK) hat die Bundesregierung vor den Konsequenzen des neuen Heizungsgesetzes gewarnt und eine Investitionsabgabe auf den Einbau neuer Ã–l- und Gasheizungen vorgeschlagen.
"Es geht auch darum, die Leute vor Fehlentscheidungen zu bewahren. Wir glauben doch nicht ernsthaft, dass dies die letzte Ã–l- und Gaspreiskrise ist", sagte Edenhofer dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" mit Blick auf die Folgen des Irankrieges.
Es mÃ¼sse jetzt verhindert werden, dass wieder vermehrt neue Ã–l- und Gasheizungen eingebaut wÃ¼rden. Ein zielfÃ¼hrendes Instrument wÃ¤re eine Investitionsabgabe auf solche Anlagen, sagte er. Edenhofer zeigte VerstÃ¤ndnis fÃ¼r Hausbesitzer, die sich die fÃ¼r eine WÃ¤rmepumpe oft nÃ¶tige Sanierung ihres Hauses nicht leisten kÃ¶nnen und deshalb an der Gasheizung festhalten.
Eine Absenkung der Stromsteuer wÃ¼rde WÃ¤rmepumpen fÃ¶rdern, erklÃ¤rte er. Die bisherigen FÃ¶rderprogramme kÃ¶nnten weiterlaufen. Es gehe zum einen um UnterstÃ¼tzung fÃ¼r die UmrÃ¼stung und zum anderen um Kompensation laufender Belastungen durch ein Klimageld. "Das sorgfÃ¤ltig zu gestalten, steht bei der Bundesregierung bedauerlicherweise nicht auf der PrioritÃ¤tenliste. Jetzt wÃ¤re aber ein guter Zeitpunkt, umzusteuern."
"Kurzfristige Krisen bergen immer die Gefahr, dass die langfristigen Krisen aus dem Blick geraten", sagte Edenhofer. Er beklagte, Klimapolitik werde viel zu sehr als Luxus wahrgenommen. "Ohne Klimaschutz vernichten wir kÃ¼nftiges VermÃ¶gen. Klimapolitik ist langfristige Daseinsvorsorge und Wohlstandssicherung. Wenn man das versteht, ist Klimapolitik kein Standortnachteil, sondern ein Standortvorteil." Die Bundesregierung sollte die Klimapolitik nicht zum "SÃ¼ndenbock" fÃ¼r fehlende Strategien in der Industriepolitik machen, sagte Edenhofer zur Ã„uÃŸerung von Kanzler Friedrich Merz (CDU), Klimaschutz dÃ¼rfe die industrielle Basis in Deutschland nicht gefÃ¤hrden.
Wirtschaft
Ã–konom warnt vor Einbau von neuen Ã–l- und Gasheizungen
- dts - 1. Mai 2026
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Potsdam (dts Nachrichtenagentur) - Der ChefÃ¶konom am Potsdam-Institut fÃ¼r Klimafolgenforschung (PIK) hat die Bundesregierung vor den Konsequenzen des neuen Heizungsgesetzes gewarnt und eine Investitionsabgabe auf den Einbau neuer Ã–l- und Gasheizungen vorgeschlagen.
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