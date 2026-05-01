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Mindestens fÃ¼nf WaldbrÃ¤nde in den Niederlanden - UnterstÃ¼tzung aus Deutschland

  • AFP - 1. Mai 2026, 01:05 Uhr
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Feuerwehrleute bekÃ¤mpfen einen Brand in den Niederlanden
Bild: AFP

In den Niederlanden haben sich am Donnerstag mindestens fÃ¼nf WaldbrÃ¤nde ausgebreitet. Der zivile Flughafen Kempen, der in der Gemeinde Budel nahe der belgischen Grenze liegt, musste am Nachmittag evakuiert werden.

In den Niederlanden haben sich am Donnerstag mindestens fÃ¼nf WaldbrÃ¤nde ausgebreitet. Der zivile Flughafen Kempen, der in der Gemeinde Budel nahe der belgischen Grenze liegt, musste am Nachmittag evakuiert werden, wie die Ã¶rtlichen BehÃ¶rden mitteilten. Der Brand wurde mit Alarmstufe drei eingestuft, "eine ernstere Situation mit Auswirkungen auf die Region", wie es weiter hieÃŸ.

Im Laufe des Tages waren BrÃ¤nde auf TruppenÃ¼bungsplÃ¤tzen in Weert im SÃ¼dosten des Landes und Oirschot im SÃ¼den ausgebrochen. Weitere, kleinere BrÃ¤nde brachen zudem in der NÃ¤he der Gemeinden Noordwijk im Westen und Kessel im SÃ¼dosten aus. Am Tag zuvor war auf einem TruppenÃ¼bungsplatz nahe dem Dorf 't Harde in Gelderland im Osten des Landes ein Feuer ausgebrochen. Der Brand war am Donnerstagabend noch nicht vollstÃ¤ndig unter Kontrolle, jedoch stark abgeschwÃ¤cht.

Der nationale Koordinator fÃ¼r Waldbrandkontrolle beim niederlÃ¤ndischen Institut fÃ¼r Ã–ffentliche Sicherheit, Edwin Kok, warnte, die Mittel seien erschÃ¶pft. "Wir haben mehrere grÃ¶ÃŸere BrÃ¤nde und nur ein einziges Hubschrauberteam zur VerfÃ¼gung", sagte er dem Sender NOS. "Mit fÃ¼nf BrÃ¤nden gleichzeitig ist das eine beispiellose Situation, selbst fÃ¼r uns."

Angesichts der groÃŸen Herausforderung stellten die niederlÃ¤ndischen BehÃ¶rden nach Angaben der Feuerwehr Bonn am Donnerstagabend Ã¼ber die EU ein Hilfeersuchen. Die Feuerwehren aus Bonn, DÃ¼sseldorf, Leverkusen, KÃ¶nigswinter und Ratingen kÃ¼ndigten daraufhin an, ab Freitagmorgen die EinsatzkrÃ¤fte in den Niederlanden zu unterstÃ¼tzen. Insgesamt werden 67 EinsatzkrÃ¤fte, 21 Fahrzeuge und drei AnhÃ¤nger entsandt, wie die Feuerwehr Bonn mitteilte. Der genaue Einsatzort und Auftrag werde derzeit mit den niederlÃ¤ndischen BehÃ¶rden abgestimmt.

Ãœber die Brandursachen herrschte derweil nach wie vor Unklarheit. Der Befehlshaber der niederlÃ¤ndischen StreitkrÃ¤fte, General Onno Eichelsheim, gab auf einer Pressekonferenz bekannt, er habe aufgrund der derzeitigen Trockenheit im Land zusÃ¤tzliche MaÃŸnahmen fÃ¼r die TruppenÃ¼bungen ergriffen. Er betonte jedoch, dass die laufenden Ãœbungen nicht unterbrochen wÃ¼rden und es noch zu frÃ¼h sei, um zu sagen, dass ArmeeangehÃ¶rige verantwortlich seien, wie die niederlÃ¤ndische Nachrichtenagentur ANP berichtete.

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