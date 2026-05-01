Politik

IGBCE-Chef Vassiliadis warnt am Tag der Arbeit vor "sozialpolitischem Rollback"

  • AFP - 1. Mai 2026, 10:34 Uhr
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Demonstration der IG BCE
Bild: AFP

Der Vorsitzende der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie, Michael Vassiliadis, hat am Tag der Arbeit vor einem 'sozialpolitischen Rollback' in Deutschland gewarnt.

Der Vorsitzende der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE), Michael Vassiliadis, hat am Tag der Arbeit vor einem "sozialpolitischen Rollback" in Deutschland gewarnt. Es sei "eine Frechheit, mit welcher Dreistigkeit unsere hart erkÃ¤mpften Arbeitnehmerrechte in den Ã¶ffentlichen Debatten in Frage gestellt werden", erklÃ¤rte er am Freitag. Angriffe auf Arbeitszeitregelungen, Arbeitsschutz oder soziale Sicherungssysteme wÃ¼rden auf den entschlossenen Widerstand der Gewerkschaften stoÃŸen.

"Diese gesellschaftlichen Errungenschaften sind nicht verhandelbar", erklÃ¤rte Vassiliadis. Die BeschÃ¤ftigten seien nicht das Problem der aktuellen Wirtschaftskrise. Sie seien "die Leidtragenden". Die Arbeitgeberparole, alle mÃ¼ssten den GÃ¼rtel enger schnallen, "gilt wieder einmal nur fÃ¼r die BeschÃ¤ftigten". Diese Entwicklung wÃ¼rden die Gewerkschaften nicht akzeptieren.Â 

Die schwere wirtschaftliche Krise, in der das Land stecke, sei nicht nur global bedingt, sondern "in Teilen auch hausgemacht", erklÃ¤rte der IGBCE-Chef. Deutschland sei "systematisch kaputtgespart" worden. Fehlende Investitionen in Infrastruktur, aber auch in Unternehmen und Anlagen belasteten die WettbewerbsfÃ¤higkeit zunehmend. "Wir verlieren Monat fÃ¼r Monat rund 10.000 gute, tarifgebundene ArbeitsplÃ¤tze in der Industrie." Diese Entwicklung dÃ¼rfe nicht weiter hingenommen werden.

Vassiliadis forderte von der Bundesregierung spÃ¼rbare Entlastungen bei den Energiepreisen, massive Investitionen in Infrastruktur und verlÃ¤ssliche Rahmenbedingungen fÃ¼r Industrie und BeschÃ¤ftigung. "Konstruktive LÃ¶sungsansÃ¤tze gibt es mehr als genug â€“ jetzt muss nicht mehr diskutiert, sondern gehandelt werden."

Auch die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Maike Finnern, warnte vor "sozialen KahlschlÃ¤gen". Sie kÃ¶nnten vor dem Hintergrund der politischen und wirtschaftlichen Lage in Deutschland Bereiche wie die Bildung treffen, die dringend mehr FÃ¶rderung brÃ¤uchten. "Das ist ein Abgesang auf originÃ¤re Aufgaben des Sozialstaates."

Deutschland sei ein reiches Land, die drittgrÃ¶ÃŸte Volkswirtschaft der Welt. "Mit einem gerechteren Steuer- und Abgabenwesen muss es gelingen, Reiche stÃ¤rker in die gesellschaftliche Pflicht zu nehmen, die Sozialsysteme und ein qualitativ hochwertiges Bildungssystem gut aus zu finanzieren", forderte Finnern.Â 

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