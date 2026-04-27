UN-Konferenz zu Atomwaffensperrvertrag: Guterres warnt vor AushÃ¶hlung des Vertrags

UN-GeneralsekretÃ¤r AntÃ³nio Guterres

Zum Auftakt der elften ÃœberprÃ¼fungskonferenz des Atomwaffensperrvertrags in New York hat UN-GeneralsekretÃ¤r AntÃ³nio Guterres vor einer AushÃ¶hlung des Vertrags gewarnt.

Zum Auftakt der elften ÃœberprÃ¼fungskonferenz des Atomwaffensperrvertrags hat UN-GeneralsekretÃ¤r AntÃ³nio Guterres vor einer AushÃ¶hlung des Vertrags gewarnt. "Verpflichtungen bleiben unerfÃ¼llt. Vertrauen und GlaubwÃ¼rdigkeit schwinden. Die treibenden KrÃ¤fte der Verbreitung (von Atomwaffen) gewinnen an Fahrt", sagte Guterres am Montag bei der ErÃ¶ffnung der Konferenz in New York. Inmitten wachsender BefÃ¼rchtungen Ã¼ber ein atomares WettrÃ¼sten mÃ¼sse dem Atomwaffensperrvertrag "wieder neues Leben eingehaucht" werden.



"Noch nie war die Gefahr der Verbreitung von Atomwaffen so groÃŸ", warnte der franzÃ¶sische AuÃŸenminister Jean-NoÃ«l Barrot bei der Konferenz. "Die Bedrohung, die von den Atomprogrammen des Iran und Nordkoreas ausgeht, ist fÃ¼r jeden einzelnen Vertragsstaat untragbar."



Auch Vietnams Botschafter bei den Vereinten Nationen, Do Hung Viet, warnte vor einem neuen atomaren WettrÃ¼sten. Zugleich dÃ¤mpfte Viet, der den Vorsitz Ã¼ber die Konferenz innehat, Erwartungen an konkrete Ergebnisse: "Wir sollten nicht damit rechnen, dass diese Konferenz die zugrunde liegenden strategischen Spannungen unserer Zeit lÃ¶sen wird." Er hoffe jedoch auf ein Konferenzergebnis, "das die zentralen Verpflichtungen bekrÃ¤ftigt und praktische Schritte fÃ¼r die Zukunft aufzeigt".



Dem 1970 in Kraft getretenen Atomwaffensperrvertrag der Vereinten Nationen, der von den fÃ¼nf damaligen AtommÃ¤chten USA, Sowjetunion, China, Frankreich und GroÃŸbritannien ins Leben gerufen wurde, gehÃ¶ren mittlerweile 191 Staaten an. Das Abkommen verpflichtet die Unterzeichnerstaaten ohne Atomwaffen, auf diese zu verzichten. Zudem zielt er darauf ab, die weitere Verbreitung von Atomwaffen zu verhindern, eine vollstÃ¤ndige AbrÃ¼stung zu fÃ¶rdern und die internationale Zusammenarbeit bei zivilen Atomprojekten zu stÃ¤rken. Alle fÃ¼nf Jahre findet eine ÃœberprÃ¼fungskonferenz des Vertrags statt.



In der fÃ¼r zwei Wochen angesetzten Konferenz werden mutmaÃŸlich einige Ã¤uÃŸerst heikle Themen diskutiert werden, wie etwa der Ukraine-Krieg, der Iran-Krieg sowie das iranische Atomprogramm und die nordkoreanischen Atomtests.Â Bei den vorherigen beiden ÃœberprÃ¼fungskonferenzen in den Jahren 2022 und 2015 hatten die Unterzeichnerstaaten in inhaltlichen Fragen keine Einigung erzielt. BeschlÃ¼sse zum Atomwaffensperrvertrag mÃ¼ssen im Konsens gefasst werden.