Ungarns designierter Regierungschef Magyar wirbt in BrÃ¼ssel fÃ¼r Freigabe von EU-Geldern

Magyar und von der Leyen in BrÃ¼ssel

Ungarns designierter Regierungschef Peter Magyar ist zu GesprÃ¤chen Ã¼ber die eingefrorenen EU-Gelder fÃ¼r sein Land in BrÃ¼ssel eingetroffen. EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen empfing ihn, dann steht ein Treffen mit RatsprÃ¤sident AntÃ³nio Costa an.

Ungarns designierter Regierungschef Peter Magyar ist zu GesprÃ¤chen Ã¼ber die eingefrorenen EU-Gelder fÃ¼r sein Land in BrÃ¼ssel eingetroffen. EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen empfing den Ungarn am Mittwochnachmittag, anschlieÃŸend steht ein Treffen mit RatsprÃ¤sident AntÃ³nio Costa an. "Wir werden die EU-Mittel nach Hause bringen, die den Ungarn zustehen", versprach Magyar vorab.



BrÃ¼ssel hÃ¤lt wegen VerstÃ¶ÃŸen gegen die Rechte von LGBTQ-Menschen und Eingriffen in die UnabhÃ¤ngigkeit der Gerichte unter dem abgewÃ¤hlten, rechtsnationalistischen Regierungschef Viktor Orban EU-Gelder in MilliardenhÃ¶he zurÃ¼ck. Um eine Freigabe zu erreichen, muss Magyar in Budapest Reformen durchsetzen. Seine konservative Tisza-Partei verfÃ¼gt im neuen ungarischen Parlament Ã¼ber eine Zweidrittelmehrheit und kÃ¶nnte deshalb rasch vorankommen.



Die EU-Spitzen hatten Magyars Wahlsieg Mitte April mit Erleichterung begrÃ¼ÃŸt. "Ungarn hat Europa gewÃ¤hlt", kommentierte von der Leyen. Magyar hat versprochen, die Beziehungen zu BrÃ¼ssel zu kitten und Ungarn zu einem verlÃ¤sslichen Nato- und EU-Partner zu machen. Sein VorgÃ¤nger Orban hatte wiederholt EU-BeschlÃ¼sse insbesondere im Zusammenhang mit Hilfen fÃ¼r die Ukraine und Russland-Sanktionen blockiert.