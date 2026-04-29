Wirtschaft

Nationale Maritime Konferenz in Emden erÃ¶ffnet

  • dts - 29. April 2026, 15:45 Uhr
Bild vergrößern: Nationale Maritime Konferenz in Emden erÃ¶ffnet
Schiff in einer Werft (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Emden (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat am Mittwoch gemeinsam mit Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (beide CDU) die 14. Nationale Maritime Konferenz in Emden erÃ¶ffnet.

Zum Treffen der maritimen Wirtschaft in Deutschland wurden rund 800 Teilnehmer aus Wirtschaft, Politik und VerbÃ¤nden erwartet. Im Mittelpunkt der Konferenz stehen laut Verkehrsministerium die Sicherung der europÃ¤ischen KonkurrenzfÃ¤higkeit, die "StÃ¤rkung der maritimen Sicherheit" sowie "gezielte Investitionen in Zukunftstechnologien" "Made in Germany". AnlÃ¤sslich der Konferenz verÃ¶ffentlichte die Bundesregierung einen Aktionsplan, der einen Ãœberblick Ã¼ber die zentralen MaÃŸnahmen zur StÃ¤rkung der maritimen Branche geben soll.

Reiche bekrÃ¤ftigte die zentrale Bedeutung der maritimen Wirtschaft fÃ¼r den Industriestandort Deutschland, den Export und die Sicherheit. Ohne stabile Lieferketten und sichere Seewege funktioniere die Wirtschaft nicht. Deshalb seien eine "starke maritime Infrastruktur" und "modernste Technologien" notwendig. Die Konferenz bringe die richtigen Akteure zusammen, um an diesen Themen zu arbeiten.

Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) wies auf die Verletzlichkeit der maritimen Wirtschaft hin, insbesondere im Hinblick auf die StraÃŸe von Hormus. Er betonte die Notwendigkeit einer "freien und sicheren Schifffahrt" sowie "fairer, transparenter und einheitlicher Wettbewerbsbedingungen".

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Tankstellenpreise steigen weiter
    Tankstellenpreise steigen weiter

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Tankstellenpreise in Deutschland klettern weiter. Nachdem in den letzten Wochen eine leichte Entspannung bei den Kraftstoffpreisen zu

    Mehr
    Klingbeil glaubt an Schuldenabbau - irgendwann
    Klingbeil glaubt an Schuldenabbau - irgendwann

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) glaubt daran, dass der deutsche Staat seine Schulden irgendwann auch wieder abbauen kann. Wenn das Land

    Mehr
    Ifo: Mehr Unternehmen planen PreiserhÃ¶hungen
    Ifo: Mehr Unternehmen planen PreiserhÃ¶hungen

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Mehr Unternehmen in Deutschland planen, ihre Preise deutlich anzuheben. Der vom Ifo-Institut ermittelte Indikator fÃ¼r Preiserwartungen stieg

    Mehr
    Energiepreisschock: Inflationsrate steigt im April auf 2,9 Prozent
    Energiepreisschock: Inflationsrate steigt im April auf 2,9 Prozent
    Chemikalien in Kosmetik: EU-Parlament stimmt fÃ¼r gelockerte Regeln
    Chemikalien in Kosmetik: EU-Parlament stimmt fÃ¼r gelockerte Regeln
    Reise nach Rabat: Wadephul wirbt fÃ¼r Ausbau der Beziehungen zu Marokko
    Reise nach Rabat: Wadephul wirbt fÃ¼r Ausbau der Beziehungen zu Marokko
    US-Pharma-Firma Purdue vor Abwicklung wegen Opioid-Krise strafrechtlich verurteilt
    US-Pharma-Firma Purdue vor Abwicklung wegen Opioid-Krise strafrechtlich verurteilt
    Gericht: Bewohner in Brandenburger Pflegeheimen haben Anspruch auf Einzelzimmer
    Gericht: Bewohner in Brandenburger Pflegeheimen haben Anspruch auf Einzelzimmer
    Ungarns designierter Regierungschef Magyar wirbt in BrÃ¼ssel fÃ¼r Freigabe von EU-Geldern
    Ungarns designierter Regierungschef Magyar wirbt in BrÃ¼ssel fÃ¼r Freigabe von EU-Geldern
    Fehlender Vaterschaftsurlaub in Deutschland wird Fall fÃ¼r EuropÃ¤ischen Gerichtshof
    Fehlender Vaterschaftsurlaub in Deutschland wird Fall fÃ¼r EuropÃ¤ischen Gerichtshof
    Regierung will gravierende UmweltkriminalitÃ¤t schÃ¤rfer bestrafen
    Regierung will gravierende UmweltkriminalitÃ¤t schÃ¤rfer bestrafen
    CSU-Politiker verteidigt sein Steuerkonzept
    CSU-Politiker verteidigt sein Steuerkonzept
    SPD-Fraktion kritisiert SteuerplÃ¤ne der Union
    SPD-Fraktion kritisiert SteuerplÃ¤ne der Union

    Top Meldungen

    Unicredit hÃ¤lt Commerzbank-Ãœbernahme fÃ¼r unaufhaltsam
    Unicredit hÃ¤lt Commerzbank-Ãœbernahme fÃ¼r unaufhaltsam

    Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorstandsvorsitzende der Unicredit, Andrea Orcel, zeigt sich im Ãœbernahmekampf um die Commerzbank unbeirrt. "Der Prozess ist

    Mehr
    Rainer bleibt trotz Kabinettsbeschluss gegen Zuckerabgabe
    Rainer bleibt trotz Kabinettsbeschluss gegen Zuckerabgabe

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) sieht die Verteuerung von zuckergesÃ¼ÃŸten GetrÃ¤nken weiter kritisch. Das sagte er der

    Mehr
    KrankenhÃ¤user warnen vor EngpÃ¤ssen bei medizinischem Bedarf
    KrankenhÃ¤user warnen vor EngpÃ¤ssen bei medizinischem Bedarf

    Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - In Deutschland mehren sich in der Krankenhausversorgung Hinweise auf mÃ¶gliche EngpÃ¤sse bei medizinischem Verbrauchsmaterial in den kommenden

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts