Schiff in einer Werft (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Emden (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat am Mittwoch gemeinsam mit Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (beide CDU) die 14. Nationale Maritime Konferenz in Emden erÃ¶ffnet.



Zum Treffen der maritimen Wirtschaft in Deutschland wurden rund 800 Teilnehmer aus Wirtschaft, Politik und VerbÃ¤nden erwartet. Im Mittelpunkt der Konferenz stehen laut Verkehrsministerium die Sicherung der europÃ¤ischen KonkurrenzfÃ¤higkeit, die "StÃ¤rkung der maritimen Sicherheit" sowie "gezielte Investitionen in Zukunftstechnologien" "Made in Germany". AnlÃ¤sslich der Konferenz verÃ¶ffentlichte die Bundesregierung einen Aktionsplan, der einen Ãœberblick Ã¼ber die zentralen MaÃŸnahmen zur StÃ¤rkung der maritimen Branche geben soll.



Reiche bekrÃ¤ftigte die zentrale Bedeutung der maritimen Wirtschaft fÃ¼r den Industriestandort Deutschland, den Export und die Sicherheit. Ohne stabile Lieferketten und sichere Seewege funktioniere die Wirtschaft nicht. Deshalb seien eine "starke maritime Infrastruktur" und "modernste Technologien" notwendig. Die Konferenz bringe die richtigen Akteure zusammen, um an diesen Themen zu arbeiten.



Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) wies auf die Verletzlichkeit der maritimen Wirtschaft hin, insbesondere im Hinblick auf die StraÃŸe von Hormus. Er betonte die Notwendigkeit einer "freien und sicheren Schifffahrt" sowie "fairer, transparenter und einheitlicher Wettbewerbsbedingungen".

