Brennpunkte

Feuer auf TruppenÃ¼bungsplatz in den Niederlanden

  • AFP - 29. April 2026, 17:55 Uhr
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Waldbrand auf dem Ãœbungsplatz 't Harde in den Niederlanden
Bild: AFP

Auf einem Ãœbungsplatz der niederlÃ¤ndischen Armee ist ein groÃŸes Feuer ausgebrochen. Der Brand begann nach BehÃ¶rdenangaben am Morgen auf einem SchieÃŸplatz in dem Dorf 't Harde im Osten des Landes. Die Rauchwolken waren noch in Amsterdam zu sehen.

Auf einem TruppenÃ¼bungsplatz in den Niederlanden ist am Mittwoch ein groÃŸes Feuer ausgebrochen. Der Brand begann nach BehÃ¶rdenangaben am Morgen auf einem SchieÃŸplatz nahe dem Dorf 't Harde in Gelderland im Osten des Landes. Die Rauchwolken waren wegen starken Windes bis nach Amsterdam zu sehen, zwischenzeitig mussten Teile der Autobahn A28 gesperrt werden.Â 

Mehrere LÃ¶schzÃ¼ge seien im Einsatz, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen, teilte die SicherheitsbehÃ¶rde von 't Harde mit. Anwohner sollten sich von dem Rauch fernhalten.

Ein Polizeisprecher sagte der niederlÃ¤ndischen Nachrichtenagentur ANP, das Feuer sei wÃ¤hrend einer MilitÃ¤rÃ¼bung ausgebrochen. Es sei aber unklar, ob es durch die Ãœbung auch ausgelÃ¶st worden sei. Die niederlÃ¤ndische Luftwaffe schickte drei Helikopter zur UnterstÃ¼tzung der LÃ¶scharbeiten.Â 

"FÃ¼r die Niederlande ist das wirklich ein Brand von auÃŸergewÃ¶hnlichem AusmaÃŸ", sagte Edwin Kok, der nationale Koordinator fÃ¼r Waldbrandkontrolle beim niederlÃ¤ndischen Institut fÃ¼r Ã–ffentliche Sicherheit, der Nachrichtenagentur ANP. Wegen der Wetterbedingungen kÃ¶nne es noch mehrere Tage dauern, bis das Feuer gelÃ¶scht sei.Â 

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