Neues Heizungsgesetz verzÃ¶gert sich: Regelung im aktuellen Gesetz soll ausgesetzt werden

Wirtschaftsministerin Reiche mit Kanzler Merz (beide CDU)

Die Koalition hat sich zwar im Februar auf ein neues Heizungsgesetz geeinigt - es ist aber noch nicht vom Kabinett beschlossen worden. Eine wichtige Regel in dem weiter gÃ¼ltigen GebÃ¤udeenergiegesetz der Ampel-Regierung soll daher ausgesetzt werden.

Die Regierungskoalition hat sich zwar schon im Februar auf ein neues Heizungsgesetz geeinigt - beschlossen hat das Kabinett dieses Gesetz aber noch nicht. Eine wichtige Regelung in dem deshalb weiterhin gÃ¼ltigen GebÃ¤udeenergiegesetz (GEG) der Ampel-Regierung soll daher ausgesetzt werden, wie am Mittwoch ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums mitteilte. Die Vorschrift eines Anteils von mindestens 65 Prozent erneuerbarer Energien bei der WÃ¤rmeversorgung soll nicht wie ursprÃ¼nglich geplant am 1. Juli in Kraft treten, sondern bis 1. November ausgesetzt werden.



Die 65-Prozent-Vorgabe im aktuell geltenden Gesetz wÃ¼rde de facto zu einem Verbot des Einbaus klassischer Ã–l- und Gasheizungen fÃ¼hren. Dies wollen Union und SPD mit einem neuen Heizungsgesetz - dem GebÃ¤udemodernisierungsgesetz - wieder umkehren. Der Ministeriumssprecher betonte, das GebÃ¤udemodernisierungsgesetz solle "zeitnah" beschlossen werden. Hier gehe aber "Genauigkeit vor Schnelligkeit, oder beides muss parallel gehen".Â



Zu den GrÃ¼nden fÃ¼r die VerzÃ¶gerung wollte sich der Sprecher auf Nachfrage nicht Ã¤uÃŸern. Das "Handelsblatt" hatte kÃ¼rzlich berichtet, Union und SPD kÃ¶nnten sich nicht beim Schutz von Mietern vor hohen Nebenkosten durch den Einbau von Heizungen mit fossilen Brennstoffen einigen. Die Fraktionsspitzen von Union und SPD hatten im Februar ein Eckpunktepapier vorgelegt, wonach eine "Regelung zum Schutz der Mieter vor Ã¼berhÃ¶hten Nebenkosten durch den Einbau unwirtschaftlicher Heizungen" gefunden werden soll.Â



Das neue Heizungsgesetz sieht laut dem Eckpunktepapier insbesondere eine deutliche Lockerung der Vorgaben fÃ¼r Hausbesitzer beim Heizungstausch vor. Die bisherige Vorschrift eines Anteils von mindestens 65 Prozent erneuerbarer Energien bei der WÃ¤rmeversorgung soll entfallen. Als Ausgleich fÃ¼r den Klimaschutz ist eine sogenannte GrÃ¼ngasquote vorgesehen: Ã–l- und Gasheizungen mÃ¼ssen zu steigenden Anteilen mit Brennstoffen wie Biomethan und synthetischem Treibstoff betrieben werden.



Das kÃ¶nnte zum Problem fÃ¼r Mieterinnen und Mieter werden, denn die Preise dÃ¼rften durch die verpflichtenden GrÃ¼ngasquoten steigen. Zugleich haben Vermieter von Ã¤lteren GebÃ¤uden mit Gasheizung kaum Anreiz, das System umzustellen. Die Kosten tragen also die Mieter.



Umweltorganisationen kritisierten die Verschiebung der 65-Prozent-Vorgabe scharf. Mieter wÃ¤ren ohne diese Regel "schutzlos der Kostenfalle gasbetriebener Heizungen ausgeliefert", erklÃ¤rte die BundesgeschÃ¤ftsfÃ¼hrerin der Deutschen Umwelthilfe (DUH), Barbara Metz. Die Energiepreiskrise zeige, dass an der "Abkehr von Ã–l und Gas" kein Weg vorbeifÃ¼hre. "Wir fordern die Bundesregierung auf, die PlÃ¤ne fallen zu lassen und den Einbau neuer Ã–l- und Gasheizungen weiter zu unterbinden", fuhr Metz fort.



Ã„hnlich Ã¤uÃŸerte sich die WWF-Deutschland-Klimachefin Viviane Raddatz. Ã–l- und Gasheizungen dÃ¼rften "mitten in der fossilen Energiekrise weiter eingebaut werden und der Klimaschutz bleibt erneut auf der Strecke", erklÃ¤rte sie und forderte: "Dieser rÃ¼ckwÃ¤rtsgewandten Entscheidung sollte der Bundestag nicht zustimmen."