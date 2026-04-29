Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der finanzpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Fritz GÃ¼ntzler (CDU), wirbt in der Debatte um eine Reform der Einkommensteuer fÃ¼r mehr Offenheit fÃ¼r Kompromisse.
"Wenn man den Tarif insgesamt glÃ¤ttet und Leistung wieder stÃ¤rker belohnt, muss man auch offen fÃ¼r Kompromisse sein", sagte GÃ¼ntzler dem Nachrichtenportal "T-Online" am Mittwoch. Zuvor hatte sich Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) offen dafÃ¼r gezeigt, die Reichensteuer etwas zu erhÃ¶hen.
"Der Bundeskanzler hat vÃ¶llig zu Recht darauf hingewiesen, dass wir den Tarif insgesamt neu ordnen mÃ¼ssen", sagte GÃ¼ntzler. Dazu gehÃ¶re fÃ¼r die Union an erster Stelle eine spÃ¼rbare Entlastung der breiten Mitte, die in den vergangenen Jahren besonders stark belastet worden sei. "Die aktuelle Debatte zeigt vor allem eines: Wir brauchen endlich eine umfassende und schlÃ¼ssige Reform des Einkommensteuertarifs - und keine isolierte Diskussion Ã¼ber einzelne ProzentsÃ¤tze", sagte er.
Finanzen
CDU wirbt fÃ¼r Kompromiss bei Steuerreform
- dts - 29. April 2026, 17:34 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der finanzpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Fritz GÃ¼ntzler (CDU), wirbt in der Debatte um eine Reform der Einkommensteuer fÃ¼r mehr Offenheit fÃ¼r Kompromisse.
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