SPD-Fraktion kritisiert SteuerplÃ¤ne der Union

Finanzamt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Wiebke Esdar, hat die VorschlÃ¤ge der Unionsfraktion zur Einkommensteuerreform scharf kritisiert. SeriÃ¶se Politik heiÃŸe, dass Entlastungen gegenfinanziert werden, sagte Esdar am Mittwoch zum Nachrichtenportal "T-Online". Das heiÃŸe fÃ¼r die SPD: Die reichsten fÃ¼nf Prozent trÃ¼gen stÃ¤rker zum Gemeinwohl bei. Genau hier unterscheide man sich von der Union: Deren Steuermodell entlaste die Reichsten am meisten, belaste BeschÃ¤ftigte und Betriebe und reiÃŸe ein Haushaltsloch von Ã¼ber 30 Milliarden Euro.



Esdar warf der Union zudem vor, das dadurch entstehende Haushaltsloch durch "planlose pauschale SubventionskÃ¼rzungen" schlieÃŸen zu wollen - zu Lasten von Mittelstand, Industrie und ArbeitsplÃ¤tzen. Das wÃ¤re kein AufrÃ¤umen, sondern ein riskanter Kahlschlag, so Esdar weiter.



Aus der Unionsfraktion kam vor Kurzem der Vorschlag, die Reform der Einkommensteuer mit hÃ¶heren Reichensteuern und dem umfassenden Abbau von Subventionen zu finanzieren. Kanzler Friedrich Merz (CDU) hat Sympathien fÃ¼r den VorstoÃŸ bekundet.



Esdar, die als Fraktionsvize fÃ¼r Haushalt und Finanzen zustÃ¤ndig ist, kritisierte auch Forderungen aus der Union nach einer Anhebung der Mehrwertsteuer, um die Entlastungen zu finanzieren. Auch dies wÃ¼rde kleine Einkommen besonders belasten, sagte sie. Eine ErhÃ¶hung der Mehrwertsteuer wolle die SPD nicht.



Die SPD-Politikerin bekrÃ¤ftigte das gemeinsame Ziel der schwarz-roten Koalition, die Einkommensteuerreform nun zÃ¼gig auf den Weg zu bringen. Denn Arbeit und Leistung mÃ¼ssten sich stÃ¤rker lohnen. Familien sowie kleine und mittlere Einkommen hÃ¤tten in den vergangenen Krisen die grÃ¶ÃŸte Last getragen und am meisten unter den gestiegenen Preisen gelitten. Sie brÃ¤uchten jetzt eine spÃ¼rbare Entlastung.

