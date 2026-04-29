Klingbeil glaubt an Schuldenabbau - irgendwann

Lars Klingbeil in der Bundespressekonferenz am 29.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) glaubt daran, dass der deutsche Staat seine Schulden irgendwann auch wieder abbauen kann. Wenn das Land wieder auf Wachstumskurs komme, dann gebe es "natÃ¼rlich auch eine Chance, dass wir die Schulden auch wieder zurÃ¼ckbezahlen und dass wir die Gelder zurÃ¼ckbezahlen", sagte Klingbeil am Mittwoch der dts Nachrichtenagentur.



Zuvor hatte der Minister die beschlossenen Haushaltseckwerte und die Finanzplanung bis 2030 vorgestellt. Demnach steigen allein die Zinszahlungen des Bundes von rund 30 Milliarden Euro in 2025 auf fast 80 Milliarden Euro pro Jahr in 2030. Die Verschuldung des Bundes wird im gleichen Zeitraum von 2,0 auf 2,7 Billionen Euro steigen.



Zur hÃ¶heren Neuverschuldung gibt es aus Sicht des Finanzministers derzeit keine Alternative angesichts der "notwendigen Strukturreformen", das Land mÃ¼sse zuerst "auf Vordermann" gebracht werden. "Das ist eine wahnsinnig groÃŸe Verantwortung, die wir haben, aber natÃ¼rlich werden wir auch mit dem RÃ¼ckzahlen dann wieder anfangen - wichtig ist, dass wir dafÃ¼r auf ein Wachstumspfad kommen", sagte Klingbeil.



Ob man ab dem Jahr 2031, dem ersten Jahr nach der aktuellen Finanzplanung des Bundes, damit rechnen kÃ¶nne, wollte der Finanzminister nicht sagen. "Wir wissen nicht, was der Iran macht, ob dann der Ukraine-Krieg vorbei ist. Das sind alles Faktoren, die mit reinspielen und deswegen bin ich da sehr vorsichtig, jetzt Jahreszahlen zu nennen", sagte Klingbeil.

