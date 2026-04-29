Trump droht Iran im Atomstreit: Teheran soll "besser schnell zur Vernunft kommen"

Plakat in Teheran zur geschlossenen StraÃŸe von Hormus

Angesichts der festgefahrenen Verhandlungen um das iranische Atomprogramm hat US-PrÃ¤sident Donald Trump den Druck auf Teheran weiter erhÃ¶ht. Der Iran solle 'besser schnell zur Vernunft kommen', schrieb Trump.

Angesichts der festgefahrenen Verhandlungen um das iranische Atomprogramm hat US-PrÃ¤sident Donald Trump den Druck auf Teheran weiter erhÃ¶ht. Der Iran solle "besser schnell zur Vernunft kommen", schrieb Trump am Mittwoch in seinem Onlinedienst Truth Social. Dazu verÃ¶ffentlichte er ein KI-generiertes Bild von sich mit einem Sturmgewehr in der Hand. Einem Bericht im "Wall Street Journal" zufolge will der US-PrÃ¤sident Teheran durch eine lange Blockade der iranischen HÃ¤fen zur Aufgabe seines Atomprogramms bewegen.



"Der Iran kriegt es nicht geregelt. Sie wissen nicht, wie man einen nicht-nuklearen Deal unterzeichnet", schrieb Trump bei Truth Social. Das von ihm verbreitete Bild zeigt ihn mit Sonnenbrille und Sturmgewehr vor einer kargen Landschaft, in der Explosionen zu sehen sind. DarÃ¼ber steht in dicken GroÃŸbuchstaben: "Kein Mr. Nice Guy mehr".



Wenige Stunden zuvor hatte Trump ein weiteres Mal versichert, der Iran sei im Krieg mit den USA und Israel bezwungen. "Wir haben diesen speziellen Gegner militÃ¤risch besiegt", sagte der US-PrÃ¤sident in Washington. "Wir werden diesen Gegner niemals eine Atomwaffe besitzen lassen", betonte er.



Die USA und andere westliche Staaten werfen dem Iran vor, nach Atomwaffen zu streben. Teheran weist dies zurÃ¼ck und verweist auf sein Recht, Uran fÃ¼r zivile Zwecke anzureichern. Die USA und Israel begannen Ende Februar mit Luftangriffen auf Teheran den Iran-Krieg. Teheran reagierte darauf mit Raketen- und Drohnenangriffen auf Israel sowie auf mehrere Golfstaaten und US-Einrichtungen in der Region. Am 8. April trat eine Waffenruhe in Kraft.



Seit Kriegsbeginn ist die fÃ¼r die weltweiten Ã–l- und FlÃ¼ssiggastransporte wichtige StraÃŸe von Hormus durch das iranische MilitÃ¤r weitgehend gesperrt. Der Ã–lpreis stieg seither steil an. Die US-Armee blockiert ihrerseits iranische HÃ¤fen.Â Das "Wall Street Journal"Â berichtete am Mittwoch unter Berufung auf ungenannte Regierungsmitarbeiter, Trump habe Vertreter der nationalen SicherheitsbehÃ¶rden angewiesen, sich auf eine lang andauernde Blockade iranischer HÃ¤fen vorzubereiten. Â



Der US-PrÃ¤sident soll dem Bericht zufolge bei einer Besprechung im WeiÃŸen Haus am Montag entschieden haben, dass sowohl eine Wiederaufnahme der Bombardierungen als auch ein ZurÃ¼ckziehen der USA aus dem Iran-Krieg zu riskant wÃ¤ren. Der US-PrÃ¤sident sagte demnach, die US-Marine solle stattdessen weiterhin die iranischen Ã–l-Exporte beschrÃ¤nken, bis Teheran in alle Forderungen Washingtons einwillige.Â



Dem Bericht zufolge glaubt der US-PrÃ¤sident nicht, dass die iranische FÃ¼hrung ehrlich verhandelt. Er hoffe darauf, dass Teheran dazu gezwungen werden kÃ¶nne, die Urananreicherung fÃ¼r 20 Jahre auszusetzen und danach strenge EinschrÃ¤nkungen zu akzeptieren.



Die Folgen des Konflikts sind auch im Iran deutlich zu spÃ¼ren, wo die NationalwÃ¤hrung Rial am Mittwoch auf den tiefsten Stand seit der GrÃ¼ndung der Islamischen Republik im Jahr 1979 fiel. "Sie fahren zu Verhandlungen und kommen mit noch mehr Sanktionen zurÃ¼ck, und bei den GesprÃ¤chen geht es immer nur um die Atomfrage. Von den Menschen, der Wirtschaft oder der Freiheit ist nie die Rede", sagte Ali, ein 52-jÃ¤hriger Architekt, der Nachrichtenagentur AFP mit Blick auf die bisher erfolglos gebliebenen US-iranischen AtomgesprÃ¤che der vergangenen Jahre.



BundesauÃŸenminister Johan Wadephul (CDU) bekrÃ¤ftigte unterdessen seine Forderung nach einer WiederÃ¶ffnung der StraÃŸe von Hormus. Irans SchlieÃŸung der Meerenge habe "verheerende wirtschaftliche Auswirkungen und kÃ¶nnte eine globale Hungersnot auslÃ¶sen", schrieb Wadephul nach einem Treffen mit UN-GeneralsekretÃ¤r AntÃ³nio Guterres in New York. Guterres und er seien sich "einig, dass wir eine diplomatische LÃ¶sung brauchen. Die UN muss eine SchlÃ¼sselrolle beim LÃ¶sen internationaler Konflikte spielen", schrieb der Minister. Â Â