Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung fÃ¼rchtet, dass eine neue KÃ¼nstliche Intelligenz (KI) aus den USA die Risiken fÃ¼r folgenschwere Cyberattacken drastisch erhÃ¶ht. "Mythos", ein neues Produkt der US-Firma Anthropic, soll in bisher ungekanntem AusmaÃŸ SicherheitslÃ¼cken aufspÃ¼ren und potenziell auch ausnutzen kÃ¶nnen.
Wie das "Handelsblatt" unter Berufung auf "Regierungskreise" meldet, hat sich nun der Nationale Sicherheitsrat mit dem Modell und den mÃ¶glichen Folgen seiner Verbreitung beschÃ¤ftigt. Das Gremium, das sicherheitspolitische Entscheidungen der Bundesregierung koordinieren soll, tagt geheim. Offiziell will sich die Bundesregierung deshalb nicht Ã¤uÃŸern.
Auch das Bundeskriminalamt (BKA) sieht in den neuen Anwendungen erhebliche Risiken. Carsten Meywirth, Direktor beim BKA und Leiter der Abteilung Cybercrime, sagte dem "Handelsblatt": "Es ist zunÃ¤chst eine gute Entwicklung, wenn Schwachstellen schneller gefunden und geschlossen werden kÃ¶nnen." Gleichzeitig zeige die Erfahrung, dass sich cyberkriminelle Vorgehensweisen und Angriffsvektoren sehr schnell an den Stand der Technik anpassen. Mit Angriffsvektoren sind dabei konkrete Wege gemeint, Ã¼ber die Hacker Systeme angreifen - etwa Ã¼ber SicherheitslÃ¼cken in Software oder manipulierte E-Mails. Meywirth betonte, diese Dynamik lasse sich nicht einseitig aufhalten.
Die Bundesregierung will nun GesprÃ¤che mit dem US-Unternehmen fÃ¼hren. "Die Bundesregierung steht gegenwÃ¤rtig mit dem Hersteller Anthropic im Austausch", sagte ein Sprecher des Innenministeriums dem "Handelsblatt". Zur Frage, ob "Mythos" zur Entwicklung gefÃ¤hrlicher Cyberwaffen beitragen kÃ¶nnte, Ã¤uÃŸerte sich der Sprecher zurÃ¼ckhaltend. "Wir bitten um VerstÃ¤ndnis, dass das Innenministerium aktuell zu mÃ¶glichen Implikationen keine Aussagen trifft."
Brennpunkte
Bundesregierung alarmiert Ã¼ber US-KI "Mythos"
- dts - 1. Mai 2026, 09:10 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung fÃ¼rchtet, dass eine neue KÃ¼nstliche Intelligenz (KI) aus den USA die Risiken fÃ¼r folgenschwere Cyberattacken drastisch erhÃ¶ht. "Mythos", ein neues Produkt der US-Firma Anthropic, soll in bisher ungekanntem AusmaÃŸ SicherheitslÃ¼cken aufspÃ¼ren und potenziell auch ausnutzen kÃ¶nnen.
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