Mali: Dschihadisten rufen zu "gemeinsamer Front" gegen MilitÃ¤rjunta auf

Tuareg-Rebellen am 26. April in Kidal in Mali

In den seit Tagen anhaltenden Angriffen von Dschihadisten und Tuareg-Rebellen auf Positionen der MilitÃ¤rjunta in Mali hat die islamistische Gruppe JNIM zur Bildung einer breiten 'gemeinsamen Front' gegen die Machthaber in Bamako aufgerufen.

In den seit Tagen anhaltenden Angriffen von Dschihadisten und Tuareg-Rebellen auf Positionen der MilitÃ¤rjunta in Mali hat die mit dem Terrornetzwerk Al-Kaida verbÃ¼ndete islamistische Gruppe JNIM zur Bildung einer breiten "gemeinsamen Front" gegen die Machthaber in Bamako aufgerufen. "Wir rufen alle aufrichtigen Patrioten, ohne jegliche Unterscheidung, dazu auf, sich zu erheben und unsere KrÃ¤fte in einer gemeinsamen Front zu vereinen", erklÃ¤rten die Dschihadisten am Donnerstag.Â Zuvor hatten die Dschihadisten Sicherheitskreisen zufolge mit einer Blockade der Hauptstadt Bamako begonnen.



Die Dschihadisten der JNIM richteten ihren Aufruf an "die politische Parteien, die nationalen StreitkrÃ¤fte, religiÃ¶se AutoritÃ¤ten, traditionelle FÃ¼hrer und alle Bestandteile der malischen Gesellschaft". Es sei "zwingend notwendig", der Junta ein Ende zu setzen fÃ¼r "eine friedliche und inklusive Transition" hin zu einem "neuen Mali". In diesem werde "eine der wesentlichen PrioritÃ¤ten die EinfÃ¼hrung der Scharia", des islamischen Rechts, sein.



Die nigrische Regierung gab derweil Angriffe der anti-dschihadistischen AES-Allianz auf Ziele im Norden Malis bekannt. Die BehÃ¶rden im Niger sprachen von einer "schnellen und energischen Reaktion der Einheiten der gemeinsamen Truppe". Diese habe "in den Stunden nach den feigen Angriffen vom 25. April 2026 in Gao, MÃ©naka und Kidal intensive Luftkampagnen" ausgefÃ¼hrt.



Zuvor hatte die JNIM mit einer Blockade der malischen Hauptstadt Bamako begonnen. Wie die Nachrichtenagentur AFP aus Sicherheits- und Transportkreisen erfuhr, wurde in Richtung der Hauptstadt eine StraÃŸenblockade errichtet. Nach Angaben von Transportunternehmen saÃŸen am Donnerstag hunderte Fahrzeuge und Waren an verschiedenen ZufahrtsstraÃŸen zur Stadt fest, insbesondere auf den StraÃŸen in die fÃ¼r Malis Wirtschaft wichtigen HafenstÃ¤dte Conakry, Abidjan und Dakar. Die JNIM hatte die Blockade der ZufahrtsstraÃŸen nach Bamako zwei Tage zuvor angekÃ¼ndigt.



Die Islamisten drohten zudem allen, die sich noch auf den StraÃŸen in Richtung Hauptstadt oder der nahegelegenen wichtigen Stadt Kati aufhielten, mit schweren VergeltungsmaÃŸnahmen. Nur, wer sich bereits in Bamako befinde, dÃ¼rfe die Stadt verlassen, erklÃ¤rte ein JNIM-Sprecher.



In Bamako fand derweil unter strengen Sicherheitsvorkehrungen eine Gedenkfeier fÃ¼r Verteidigungsminister Sadio Camara statt, der am Wochenende bei Angriffen auf strategische Stellungen der regierenden MilitÃ¤rjunta getÃ¶tet worden war. Anwesend waren am Donnerstag auch Junta-Chef Assimi Goita und tausende Menschen.



Dschihadisten und Tuareg-Rebellen hatten am Wochenende im ganzen Land Positionen der MilitÃ¤rjunta angegriffen und dabei die Kontrolle Ã¼ber die wichtige Stadt Kidal im Norden des Landes Ã¼bernommen. Die Tuareg-Rebellengruppe FLA und die islamistische JNIM bekannten sich zu den Angriffen.



Durch die koordinierten Attacken befindet sich die MilitÃ¤rregierung des Landes in einer beispiellos geschwÃ¤chten Lage: Nach Angaben der JNIM wurden bei Angriffen in Kati die WohnhÃ¤user von Junta-Chef Goita und Verteidigungsminister Sadio Camara angegriffen. Camara, der als maÃŸgeblicher Architekt der malischen AnnÃ¤herung an Russland gilt, wurde bei den Angriffen getÃ¶tet.



Ein Sprecher der FLA hatte am Mittwoch mit Blick auf die MilitÃ¤rregierung in Bamako gesagt, diese werde "frÃ¼her oder spÃ¤ter fallen".Â Angesichts der Offensive der FLA zur RÃ¼ckeroberung des Gebiets Azawad im Norden Malis einerseits und einer Offensive der JNIM auf Bamako und andere StÃ¤dte andererseits werde "die Junta nicht standhalten kÃ¶nnen", sagte der Sprecher Mohamed Elmaulud Ramadan AFP.



Mali wird seit vielen Jahren von Gewalt erschÃ¼ttert. Die seit zwei Putschen in den Jahren 2020 und 2021 herrschenden MilitÃ¤rs sehen sich unter anderem mit einer Rebellion islamistischer Extremisten konfrontiert, die immer wieder AnschlÃ¤ge und Angriffe auf Regierungstruppen verÃ¼ben. Zudem sind kriminelle Banden in dem Land aktiv. Die koordinierten Angriffe vom Wochenende hatten Experten zufolge allerdings eine neue QualitÃ¤t.Â



Mali hat - wie auch seine Nachbarstaaten Niger und Burkina Faso - die Beziehungen zur ehemaligen Kolonialmacht Frankreich abgebrochen und sich Russland angenÃ¤hert.Â