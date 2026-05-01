Berauscht am Steuer: US-Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Britney Spears

Britney Spears im Jahr 2019

Nach ihrer Autofahrt unter mutmaÃŸlichem Drogen- oder Alkoholeinfluss vor rund zwei Monaten ist gegen US-Popstar Britney Spears Anklage erhoben worden. Im Falle eines Vergleichs kÃ¶nnte Spears laut Staatsanwaltschaft mit einer BewÃ¤hrungsstrafe rechnen.

Nach ihrer Autofahrt unter mutmaÃŸlichem Drogen- oder Alkoholeinfluss vor rund zwei Monaten ist gegen US-Popstar Britney Spears Anklage erhoben worden. Wie die Staatsanwaltschaft im Bezirk Ventura County nahe Los Angeles am Donnerstag (Ortszeit) mitteilte, soll die Anklage gegen Spears am Montag vor Gericht verlesen werden. Im Falle eines Vergleichs kÃ¶nnte Spears laut Staatsanwaltschaft mit einer BewÃ¤hrungsstrafe rechnen.



Anfang MÃ¤rz war Spears in der NÃ¤he von Los Angeles am Steuer ihres schwarzen BMW 430i von der Polizei gestoppt worden und hatte eine Nacht in Polizeigewahrsam verbracht. Sie sei "unberechenbar mit hoher Geschwindigkeit gefahren", berichtete die "Los Angeles Times".Â Um welche Rauschsubstanz es sich genau handelte, wurde zunÃ¤chst nicht bekannt gegeben.



Ihr Management hatte anschlieÃŸend von einem "absolut unentschuldbaren" Vorfall gesprochen und erklÃ¤rt, Spears werde nun "die richtigen Schritte unternehmen und sich an das Gesetz halten". "Hoffentlich kann dies der erste Schritt in der lÃ¤ngst Ã¼berfÃ¤lligen VerÃ¤nderung sein, die in Britneys Leben stattfinden muss", hieÃŸ es in einer im MÃ¤rz verÃ¶ffentlichten ErklÃ¤rung. Medienberichten zufolge hatte sich die SÃ¤ngerin daraufhin aus freien StÃ¼cken zur Behandlung in eine Entzugsklinik begeben.



Laut Staatsanwaltschaft muss die 44-jÃ¤hrige Pop-Ikone am Montag nicht selbst vor Gericht erscheinen, sondern kann sich auch durch ihren Anwalt vertreten lassen.



Spears kÃ¶nne einer GefÃ¤ngnisstrafe entgehen, wenn sie einem Vergleich vor Gericht zustimme. Dies wÃ¼rde aller Voraussicht nach ein Schuldbekenntnis, die Bereitschaft eines freiwilligen Entzugs, die Zahlung einer Geldstrafe sowie ein gerichtlich angeordnetes Fahrsicherheitstraining umfassen. "Dieses Angebot wird Spears am Montag unterbreitet", erklÃ¤rte die Staatsanwaltschaft.



Spears war 1998 als Jugendliche mit "Baby One More Time" zum Superstar geworden, es folgten Hits wie "Oops! â€¦ I Did It Again" und "Toxic".Â 2008 wurde die SÃ¤ngerin wegen psychischer Probleme vorÃ¼bergehend in eine Klinik zwangseingewiesen und entmÃ¼ndigt.



Ihr Vater Jamie Ã¼bernahm die Vormundschaft Ã¼ber die Musikerin und kontrollierte damit nicht nur die persÃ¶nlichen und kÃ¼nstlerischen Belange seiner Tochter, sondern auch ihr VermÃ¶gen. Erst Ende 2021 endete die hÃ¶chst umstrittene Vormundschaft nach langem Rechtsstreit.



In ihrer 2023 erschienenen Biografie "The Woman in Me" hatte Spears angegeben, niemals harte Drogen genommen zu haben. "Ich trank gerne, aber ich habe nie die Kontrolle verloren", schreibt sie. Sie rÃ¤umte jedoch die Einnahme von Adderall ein, einem zu den Stimulanzien zÃ¤hlenden Medikament zur Behandlung von ADHS.