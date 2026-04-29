Wirtschaft

Ifo: Mehr Unternehmen planen PreiserhÃ¶hungen

  • dts - 29. April 2026, 14:22 Uhr
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Chemie-Anlagen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Mehr Unternehmen in Deutschland planen, ihre Preise deutlich anzuheben.

Der vom Ifo-Institut ermittelte Indikator fÃ¼r Preiserwartungen stieg von 25,5 Punkten im MÃ¤rz auf 31,6 im April. Das ist der hÃ¶chste Wert seit Januar 2023. "Der Iran-Krieg hinterlÃ¤sst seine Spuren in der deutschen Wirtschaft. Die Unternehmen geben die gestiegenen Energiekosten nun zunehmend an ihre Kunden weiter", sagte Ifo-Konjunkturchef Timo WollmershÃ¤user.

In der Industrie sind die Preiserwartungen von 21,1 auf 34,2 Punkte krÃ¤ftig gestiegen, bei energieintensiven Unternehmen sogar von 30,6 auf 47,5 Punkte. Hier fÃ¤llt insbesondere die Chemieindustrie ins Gewicht, deren Preiserwartungen von 31,8 auf 61,7 Punkte hochschnellten. Bei den nicht-energieintensiven Unternehmen war die VerÃ¤nderung deutlich geringer: von 19,2 auf 19,8 Punkte.

Einen deutlichen Hinweis auf einen weiteren Anstieg der Verbraucherpreise geben die Preiserwartungen in den konsumnahen Bereichen, z. B. Gastronomie oder Einzelhandel. So ist der Indikator bei konsumnahen Dienstleistern von 27,9 auf 39,8 Punkte gestiegen.

"Insgesamt dÃ¼rfte die Inflationsrate in den kommenden Monaten auf Ã¼ber drei Prozent klettern", erwartet WollmershÃ¤user. Bei den unternehmensnahen Dienstleistern planen dagegen weniger Unternehmer mit hÃ¶heren Preisen. Ihre Preiserwartungen sind nur von 26,9 auf 32,5 Punkte gestiegen. Dazu zÃ¤hlen zum Beispiel Architektur- und IngenieurbÃ¼ros (Anstieg von 11,2 auf 15,2 Punkte) oder Unternehmensberater, wo die Preiserwartungen sogar gesunken sind (von 10,3 auf 6,3 Punkte).

Die Punkte bei den Ifo-Preiserwartungen geben an, wie viel Prozent der Unternehmen per saldo ihre Preise erhÃ¶hen wollen. Der Saldo ergibt sich, indem man vom prozentualen Anteil der Unternehmen, die ihre Preise anheben wollen, den prozentualen Anteil derer abzieht, die ihre Preise senken wollen. Wenn alle befragten Unternehmen beabsichtigten, ihre Preise zu erhÃ¶hen, lÃ¤ge der Saldo bei +100 Punkten. WÃ¼rden alle ihre Preise senken wollen, lÃ¤ge er bei âˆ’100. Der Saldo wurde saisonbereinigt. Das Ifo-Institut fragt nicht nach der HÃ¶he der geplanten PreisÃ¤nderung.

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