Reise nach Rabat: Wadephul wirbt fÃ¼r Ausbau der Beziehungen zu Marokko

BundesauÃŸenminister Johann Wadephul

BundesauÃŸenminister Wadephul reist zu einem zweitÃ¤gigen Besuch nach Marokko. Im Rahmen des strategischen Dialogs beider LÃ¤nder trifft Wadephul seinen marokkanischen Kollegen Bourita. Zudem soll das 70. JubilÃ¤um der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen beiden LÃ¤ndern begangen werden.

BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) wirbt fÃ¼r einen Ausbau der Beziehungen zu Marokko. "Als wichtige BrÃ¼cke zwischen dem europÃ¤ischen und dem afrikanischen Kontinent ist Marokko fÃ¼r Deutschland ein SchlÃ¼sselpartner", sagte Wadephul am Mittwoch vor seinem Abflug zu einem zweitÃ¤gigen Besuch in dem nordafrikanischen Land.



"Gerade bei unseren Wirtschaftsbeziehungen gibt es noch weiteres Wachstumspotenzial: mit Blick auf erneuerbare Energien, bei kritischen Rohstoffen oder beim Thema Wasserstoff", sagte der Minister. "Marokkanische FachkrÃ¤fte sind zudem etwa im deutschen Gesundheits- und Pflegewesen eine wertvolle StÃ¼tze."



In der marokkanischen Hauptstadt nimmt Wadephul am Mittwoch an einem Empfang anlÃ¤sslich des 70. JubilÃ¤ums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Deutschland und Marokko teil. FÃ¼r Donnerstag ist unter anderem ein Treffen mit seinem marokkanischen Kollegen Nasser Bourita im Rahmen des strategischen Dialogs beider LÃ¤nder geplant. Begleitet wird Wadephul von einer Wirtschaftsdelegation.



Der Maghreb-Staat ist nach SÃ¼dafrika der zweitgrÃ¶ÃŸte Handelspartner Deutschlands in Afrika. Im vergangenen Jahr exportierte Deutschland Waren im Wert von 3,9 Milliarden Euro nach Marokko, die Importe beliefen sich auf Ã¼ber 3,4 Milliarden Euro. Rund 300 deutsche Firmen sind in Marokko vertreten.



FÃ¼r Deutschland ist das nordafrikanische KÃ¶nigreich wegen seiner politischen StabilitÃ¤t in der von zahlreichen Konflikten geprÃ¤gten Region ein wichtiger Partner.Â Deutschland und Marokko hatten im Februar 2022 einen Neustart ihrer Beziehungen vereinbart, nachdem es zuvor zu Differenzen gekommen war - insbesondere hinsichtlich des Status der von Marokko beanspruchten Westsahara.Â



"Gerade in Zeiten von Unsicherheit und geopolitischen Spannungen sind es Partner wie Marokko, mit denen wir unseren Austausch festigen und intensivieren wollen", kÃ¼ndigte Wadephul an.Â



Er verwies unter anderem auf das Engagement Marokkos im Rahmen des Friedensplans fÃ¼r den Gazastreifen. Rabat hatte im Februar als erster arabischer Staat die Entsendung von PolizeikrÃ¤ften und Soldaten fÃ¼r eine Stabilisierungstruppe im Gazastreifen zugesagt. "Das zeigt seine stabilisierende Rolle in der Region, die wir hoch schÃ¤tzen und auf die wir zÃ¤hlen", sagte Wadephul.



"Mit Marokko teilen wir auch das Ziel einer Stabilisierung der Sahel-Region, um dort Krisen- und Fluchtursachen einzudÃ¤mmen", fÃ¼gte der Minister an. Kritisch ist derzeit insbesondere die Lage in Mali, wo Dschihadisten und Tuareg-Rebellen am Wochenende eine Offensive gegen die von Russland unterstÃ¼tzte MilitÃ¤rregierung gestartet hatten.Â



Marokko ist fÃ¼r viele afrikanische Migranten ein Transitland auf dem Weg nach Europa. Anfang 2024 vereinbarte die Bundesregierung ein Migrationsabkommen mit Marokko, das darauf abzielt, die irregulÃ¤re Migration zu reduzieren und die Arbeitsmigration zu stÃ¤rken.Â



An Marokkos MittelmeerkÃ¼ste liegen die spanischen Exklaven Melilla und Ceuta. Sie bilden die einzige Landgrenze der EU mit Afrika und sind deshalb regelmÃ¤ÃŸig Ziel von Menschen, die sich ein besseres Leben in Europa erhoffen.



Marokko steht seit Kurzem auf einer EU-Liste sogenannter sicherer HerkunftslÃ¤nder, die ab Sommer fÃ¼r alle Mitgliedstaaten gilt. Damit sollen AsylantrÃ¤ge von Menschen aus dem nordafrikanischen Land kÃ¼nftig in einem beschleunigten Verfahren oder einem Verfahren an der Grenze bearbeitet werden.Â



Nichtregierungsorganisationen prangern immer wieder die Menschenrechtslage in Marokko an. In der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen belegte Marokko 2025 Platz 120 von 180 Staaten.



2030 ist Marokko zusammen mit Spanien und Portugal Hauptausrichter der FuÃŸball-WM.