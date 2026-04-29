Frankreich stellt bei Konferenz in Santa Marta Fahrplan fÃ¼r Ausstieg aus Fossilen vor

Konferenzplenum in Santa Marta

Bei der internationalen Konferenz fÃ¼r einen Ausstieg aus den fossilen Energien im kolumbianischen Santa Marta hat Frankreich mit einem nationalen Ausstiegs-Fahrplan einen Impuls gesetzt. ZunÃ¤chst soll bis 2030 der Kohleausstieg erfolgen.

Bei der internationalen Konferenz fÃ¼r einen Ausstieg aus den fossilen Energien im kolumbianischen Santa Marta hat Frankreich mit einem nationalen Ausstiegs-Fahrplan einen Impuls gesetzt. Der Fahrplan, den der franzÃ¶sische Delegationschef BenoÃ®t Faraco am Dienstag (Ortszeit) in Santa Marta prÃ¤sentierte, nennt 2030 als Ausstiegsdatum fÃ¼r die Kohlenutzung. Ab 2045 soll die zweitgrÃ¶ÃŸte Volkswirtschaft Europas demnach kein ErdÃ¶l zur Energiegewinnung mehr nutzen, 2050 soll schlieÃŸlich der Ausstieg aus Erdgas erfolgen.



Frankreich sei damit "wahrscheinlich eines der wenigen LÃ¤nder, die eine klare Deadline fÃ¼r alle fossilen EnergietrÃ¤ger haben", sagte Faraco bei der Konferenz. Frankreich erzeugt allerdings nur einen kleinen Teil seines Stroms aus fossilen EnergietrÃ¤gern, weil es stark auf Atomstrom setzt. AuÃŸerdem sind die Zielmarken an sich nicht neu. Die Ausstiegsdaten wurden nun lediglich zusammengefasst unter dem groÃŸen Ziel, auf klimaschÃ¤dliche fossile EnergietrÃ¤ger zu verzichten.



Experten hoben hervor, dass kein anderer Staat bislang solch einen eindeutigen und umfassenden Ausstiegsplan verÃ¶ffentlicht habe. Dieser Schritt sei daher ein wichtiges Signal fÃ¼r die Beratungen in Santa Marta.



In der karibischen Hafenstadt sind auf Einladung Kolumbiens und der Niederlande Regierungsvertreter aus mehr als 50 Staaten versammelt, um Ã¼ber den globalen Ausstieg aus den Fossilen zu beraten. Deutschland wird durch Umwelt-StaatssekretÃ¤r Jochen Flasbarth vertreten. Von der Konferenz in Santa Marta werden keine verbindlichen BeschlÃ¼sse erwartet. Nach den bis Mittwoch dauernden Beratungen soll ein Bericht die entscheidenden Punkte zusammenfassen, an denen im BemÃ¼hen um einen globalen Ausstieg aus den Fossilen weiter gearbeitet werden muss.Â



Die Initiative ist auch eine Reaktion auf die oftmals langwierigen und zÃ¤hen Verhandlungen auf UN-Ebene, bei denen die mehr als 190 Mitgliedstaaten einen Konsens finden mÃ¼ssen. Ã–l-LÃ¤nder wie Saudi-Arabien blockieren dabei immer wieder ehrgeizige BeschlÃ¼sse. Die Beratungen in Santa Marta stehen unter dem Eindruck eines deutlichen weltweiten Anstiegs der Ã–l- und Gaspreise infolge des Iran-Kriegs.