Politik

BafÃ¶g-Reform: Koalition einig bei Finanzierung

  • AFP - 29. April 2026, 17:19 Uhr
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Studierende an der Technischen UniversitÃ¤t Dortmund
Bild: AFP

Union und SPD haben im Koalitionsvertrag vereinbart, die BafÃ¶g-Leistungen zu erhÃ¶hen. Im Zuge der Haushaltsverhandlungen hat sich die Koalition auf eine Finanzierung der geplanten Reform verstÃ¤ndigt.

Die Koalition hat sich im Zuge der Haushaltsverhandlungen auf eine Finanzierung der geplanten BafÃ¶g-Reform geeinigt. Die Reform gehe nun in das Gesetzgebungsverfahren, sagte eine Sprecherin des Bundesforschungsministeriums am Mittwoch in Berlin. Laut den Eckwerten fÃ¼r den Bundeshaushalt sind dafÃ¼r im Jahr 2027 Mehrausgaben von 127 Millionen Euro eingeplant, im Folgejahr dann 126 Millionen Euro und 2029 209 Millionen Euro.Â 

Union und SPD haben im Koalitionsvertrag vereinbart, die BafÃ¶g-Leistungen zu erhÃ¶hen. Dabei soll die Wohnkostenpauschale zum Wintersemester 2026/27 einmalig von 380 auf 440 Euro pro Monat erhÃ¶ht werden. Der Grundbedarf fÃ¼r Studierende soll in zwei Schritten zum Wintersemester 2027/28 und 2028/29 an das Grundsicherungsniveau angepasst werden.

Die zustÃ¤ndige Berichterstatterin in der SPD-Bundestagsfraktion, Lina Seitzl, erklÃ¤rte, nun kÃ¶nne der Gesetzgebungsprozess im Bundestag starten und die im Koalitionsvertrag verabredete Reform noch vor der Sommerpause durch das Parlament verabschiedet werden. Die Reform kÃ¶nne damit wie geplant zum 1. August in Kraft treten.

Mit "hÃ¶heren BedarfssÃ¤tzen, dynamisierten FreibetrÃ¤gen, weniger BÃ¼rokratie, mehr Digitalisierung und einer erhÃ¶hten Wohnkostenpauschale" werde die Reform dort ansetzen, wo der Druck am grÃ¶ÃŸten sei, erklÃ¤rte Seitzl.

Das Deutsche Studierendenwerk begrÃ¼ÃŸte die Einigung. Es sei gut, dass "nach monatelangem Stillstand und haushaltspolitischem Streit" zwischen Forschungsministerin Dorothee BÃ¤r (CSU) und Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) "endlich wieder Bewegung in die versprochene BafÃ¶G-Reform" komme.

Nun mÃ¼sse schnellstmÃ¶glich mit der Gesetzgebung begonnen werden, erklÃ¤rte der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Studierendenwerks, Matthias Anbuhl. Die Bundesregierung mÃ¼sse ihr Versprechen einhalten und das BafÃ¶G "hÃ¶her, digitaler und einfacher machen". Das Budget vieler Studierender sei "auf Kante genÃ¤ht", und diese Naht drohe angesichts hoher Mieten und steigender Lebensmittelpreise zu reiÃŸen.

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