Supreme Court: Zuschnitt der Wahlkreise in US-Bundesstaat Louisiana verfassungswidrig

Der Supreme Court in Washington

Das mehrheitlich konservativ besetzte Oberste Gericht der USA hat in einem wegweisenden Urteil die Wahlkarte des sÃ¼dlichen US-Bundesstaates Louisiana fÃ¼r ungÃ¼ltig erklÃ¤rt und der BerÃ¼cksichtigung ethnischer Kriterien beim Zuschnitt von Wahlkreisen Grenzen gesetzt.

In einem wegweisenden Urteil hat das mehrheitlich konservativ besetzte Oberste Gericht der USA den Zuschnitt der Wahlkreise im sÃ¼dlichen US-Bundesstaat Louisiana fÃ¼r ungÃ¼ltig erklÃ¤rt und der BerÃ¼cksichtigung ethnischer Kriterien beim Zuschnitt von Wahlkreisen Grenzen gesetzt. Das Gericht entschied am Mittwoch, dass ein historisches Wahlrechtsgesetz, das die Gleichstellung von Minderheiten bei Wahlen sicherstellen sollte, Louisiana nicht dazu verpflichte, einen zweiten, mehrheitlich afroamerikanischen Wahlbezirk zu schaffen.



Der Zuschnitt der Wahlkreise sei "verfassungswidrig und seine Anwendung wÃ¼rde die verfassungsmÃ¤ÃŸigen Rechte der KlÃ¤ger verletzen", sagte der konservative Richter Samuel Alito bei der UrteilsverkÃ¼ndung. Bei der wegweisenden Entscheidung stimmten die sechs konservativen Verfassungsrichter gegen die drei liberalen Richter.Â



In einer abweichenden Stellungnahme kritisierte die Richterin Elena Kagan, die Entscheidung des Gerichts drÃ¤nge "das Grundrecht auf Rassengleichheit" bei Wahlen zurÃ¼ck, das der Kongress mit dem Voting Rights Act von 1965 gewÃ¤hrt habe.Â



Das Urteil bedeutet einen RÃ¼ckschlag fÃ¼r die US-Demokraten, die seit einigen Monaten in mehreren Bundesstaaten mit den Republikanern um den Zuschnitt der Wahlkreise kÃ¤mpfen. Die Republikaner von US-PrÃ¤sident Donald Trump werden hingegen vor den wichtigen Zwischenwahlen im November gestÃ¤rkt.Â



Afroamerikaner machen ein Drittel der BevÃ¶lkerung von Louisiana aus. Traditionell zieht diese BevÃ¶lkerungsgruppe mehrheitlich die Demokraten den Republikanern vor. Nach einer VolkszÃ¤hlung im Jahr 2020 hatte Louisiana seine Wahlkarte derart neu gestaltet, dass es nach den frÃ¼her zwei Wahlkreisen mit mehrheitlich schwarzer BevÃ¶lkerung nur noch einen gab.Â



Dagegen wandten sich die BÃ¼rgerrechtsvereinigung ACLU und andere KlÃ¤ger. Sie bezeichneten die Ã„nderung als VerstoÃŸ gegen das historische Wahlrechtsgesetz von 1965, das zur Zeit der BÃ¼rgerrechtsbewegung in Kraft getreten war und die Gleichstellung von Schwarzen und anderen Minderheiten bei Wahlen sicherstellen sollte.



Das Parlament von Louisiana verabschiedete daraufhin 2024 ein neues Gesetz mit wieder zwei mehrheitlich afroamerikanischen Wahlkreisen. Dagegen wiederum wandte sich eine Gruppe "nicht-afroamerikanischer" WÃ¤hler, deren Klage letztlich beim Supreme Court landete. Diese KlÃ¤ger argumentieren, dass die Verwendung ethnischer Kriterien beim Wahlkreiszuschnitt verfassungswidrig sei.Â



Im ReprÃ¤sentantenhaus in Washington haben die Republikaner derzeit eine knappe Mehrheit. Die Zunahme oder Abnahme der Zahl von Wahlkreisen mit mehrheitlich afroamerikanischen Einwohnern kÃ¶nnte also entscheidenden Einfluss auf den Ausgang der Wahl zu dieser Kongresskammer im November haben, den sogenannten Midterms. Sollten die Demokraten die Mehrheit im ReprÃ¤sentantenhaus erlangen, wÃ¼rde dies auch den Handlungsspielraum von PrÃ¤sident Trump einschrÃ¤nken.