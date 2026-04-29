Finanzen

CSU-Politiker verteidigt sein Steuerkonzept

  • dts - 29. April 2026, 16:08 Uhr
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Florian Dorn (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der CSU-Politiker Florian Dorn hat die Kritik der SPD an seinem Steuerkonzept zurÃ¼ckgewiesen und die geplanten Entlastungen auch fÃ¼r hÃ¶here Einkommen verteidigt.

"Das zeigt fÃ¼r mich, dass es bei der SPD ein anderes Bild davon gibt, wo die Mittelschicht beginnt und endet", sagte Dorn dem Wirtschaftsmagazin "Capital" am Mittwoch. "Wenn wir die breite arbeitende Mitte entlasten wollen, mÃ¼ssen daher auch Einkommen einbezogen werden, die heute oft schon als `Besserverdiener` gelten."

Die Mittelschicht reiche heute "deutlich weiter nach oben, je nach Definition teilweise bis in die oberen fÃ¼nf Prozent der Einkommen", so Dorn. Zudem trÃ¼gen die oberen zehn Prozent "knapp 60 Prozent der Steuern". Dorn verwies zugleich darauf, dass der Reichensteuersatz leicht angehoben werden und kÃ¼nftig frÃ¼her greifen soll: Statt wie bisher erst ab einem zu versteuernden Einkommen von rund 278.000 Euro soll der Steuersatz seiner Ansicht nach bereits ab 210.000 Euro fÃ¤llig werden.

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