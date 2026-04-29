Finanzen

Rainer bleibt trotz Kabinettsbeschluss gegen Zuckerabgabe

  • dts - 29. April 2026, 14:52 Uhr
Bild vergrößern: Rainer bleibt trotz Kabinettsbeschluss gegen Zuckerabgabe
Coca Cola in einem Supermarkt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) sieht die Verteuerung von zuckergesÃ¼ÃŸten GetrÃ¤nken weiter kritisch. Das sagte er der "Rheinischen Post".

"An meiner kritischen Haltung hat sich nichts geÃ¤ndert", so der Minister. Zugleich sagte er: "Mir ist wichtig, dass mÃ¶gliche Einnahmen dann auch gezielt ins Gesundheitswesen flieÃŸen."

Das Bundeskabinett hatte am Mittwoch eine Reform der gesetzlichen Krankenversicherung auf den Weg gebracht. Sie sieht vor, dass ab dem Jahr 2028 eine Abgabe auf zuckergesÃ¼ÃŸte GetrÃ¤nke eingefÃ¼hrt werden soll.

Rainer hatte sich immer gegen die seinerzeit noch diskutierte Zuckersteuer ausgesprochen. Der "Rheinischen Post" sagte er im Dezember des vergangenen Jahres: "Wir brauchen keine Zuckersteuer. SteuererhÃ¶hungen stehen auch nicht im Koalitionsvertrag."

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Truger kritisiert
    Truger kritisiert "echten KÃ¼rzungshaushalt" der Bundesregierung

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Wirtschaftsweise Achim Truger hat den Haushalt der Bundesregierung als "echten KÃ¼rzungshaushalt" bezeichnet. Dem Wirtschaftsmagazin

    Mehr
    EU erlaubt vorÃ¼bergehend hÃ¶here Strompreishilfen fÃ¼r Unternehmen
    EU erlaubt vorÃ¼bergehend hÃ¶here Strompreishilfen fÃ¼r Unternehmen

    BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EuropÃ¤ische Kommission hat beschlossen, ihren Mitgliedstaaten vorÃ¼bergehend hÃ¶here VergÃ¼nstigungen beim Strompreis fÃ¼r bestimmte

    Mehr
    Merz offen fÃ¼r hÃ¶here Reichensteuer
    Merz offen fÃ¼r hÃ¶here Reichensteuer

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zeigt sich offen fÃ¼r eine ErhÃ¶hung der Reichensteuer. Das sagte der CDU-Politiker dem `Spiegel`. Es sei

    Mehr
    Energiepreisschock: Inflationsrate steigt im April auf 2,9 Prozent
    Energiepreisschock: Inflationsrate steigt im April auf 2,9 Prozent
    Chemikalien in Kosmetik: EU-Parlament stimmt fÃ¼r gelockerte Regeln
    Chemikalien in Kosmetik: EU-Parlament stimmt fÃ¼r gelockerte Regeln
    Reise nach Rabat: Wadephul wirbt fÃ¼r Ausbau der Beziehungen zu Marokko
    Reise nach Rabat: Wadephul wirbt fÃ¼r Ausbau der Beziehungen zu Marokko
    US-Pharma-Firma Purdue vor Abwicklung wegen Opioid-Krise strafrechtlich verurteilt
    US-Pharma-Firma Purdue vor Abwicklung wegen Opioid-Krise strafrechtlich verurteilt
    Bundesverwaltungsgericht bestÃ¤tigt Verbot der
    Bundesverwaltungsgericht bestÃ¤tigt Verbot der "Artgemeinschaft"
    Klingbeil glaubt an Schuldenabbau - irgendwann
    Klingbeil glaubt an Schuldenabbau - irgendwann
    Durchsuchungen wegen GeldwÃ¤sche in groÃŸem Stil in mehreren BundeslÃ¤ndern
    Durchsuchungen wegen GeldwÃ¤sche in groÃŸem Stil in mehreren BundeslÃ¤ndern
    Klage von Neonazisekte scheitert: Artgemeinschaft bleibt verboten
    Klage von Neonazisekte scheitert: Artgemeinschaft bleibt verboten
    Illegale Cannbisplantage in Lagerhalle entdeckt - vier MÃ¤nner festgenommen
    Illegale Cannbisplantage in Lagerhalle entdeckt - vier MÃ¤nner festgenommen
    JÃ¼dische Organisation: Zwei Menschen in London niedergestochen
    JÃ¼dische Organisation: Zwei Menschen in London niedergestochen

    Top Meldungen

    Ifo: Mehr Unternehmen planen PreiserhÃ¶hungen
    Ifo: Mehr Unternehmen planen PreiserhÃ¶hungen

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Mehr Unternehmen in Deutschland planen, ihre Preise deutlich anzuheben. Der vom Ifo-Institut ermittelte Indikator fÃ¼r Preiserwartungen stieg

    Mehr
    KrankenhÃ¤user warnen vor EngpÃ¤ssen bei medizinischem Bedarf
    KrankenhÃ¤user warnen vor EngpÃ¤ssen bei medizinischem Bedarf

    Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - In Deutschland mehren sich in der Krankenhausversorgung Hinweise auf mÃ¶gliche EngpÃ¤sse bei medizinischem Verbrauchsmaterial in den kommenden

    Mehr
    Bahn bereitet Familienangebote fÃ¼r Sommer vor
    Bahn bereitet Familienangebote fÃ¼r Sommer vor

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Deutsche Bahn stellt sich auf einen Kundenansturm in der Ferienzeit vor. "FÃ¼r den Sommer prÃ¼fen wir besondere Angebote fÃ¼r Familien zu den

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts