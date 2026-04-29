Rainer bleibt trotz Kabinettsbeschluss gegen Zuckerabgabe

Coca Cola in einem Supermarkt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) sieht die Verteuerung von zuckergesÃ¼ÃŸten GetrÃ¤nken weiter kritisch. Das sagte er der "Rheinischen Post".



"An meiner kritischen Haltung hat sich nichts geÃ¤ndert", so der Minister. Zugleich sagte er: "Mir ist wichtig, dass mÃ¶gliche Einnahmen dann auch gezielt ins Gesundheitswesen flieÃŸen."



Das Bundeskabinett hatte am Mittwoch eine Reform der gesetzlichen Krankenversicherung auf den Weg gebracht. Sie sieht vor, dass ab dem Jahr 2028 eine Abgabe auf zuckergesÃ¼ÃŸte GetrÃ¤nke eingefÃ¼hrt werden soll.



Rainer hatte sich immer gegen die seinerzeit noch diskutierte Zuckersteuer ausgesprochen. Der "Rheinischen Post" sagte er im Dezember des vergangenen Jahres: "Wir brauchen keine Zuckersteuer. SteuererhÃ¶hungen stehen auch nicht im Koalitionsvertrag."

