Regierung will gravierende UmweltkriminalitÃ¤t schÃ¤rfer bestrafen

MÃ¶we auf einem MÃ¼llhaufen am Meer, via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundeskabinett hat am Mittwoch einen Gesetzentwurf beschlossen, mit dem der strafrechtliche Schutz der Umwelt verbessert und eine entsprechende neue europÃ¤ische Richtlinie umgesetzt werden soll.



"UmweltkriminalitÃ¤t ist ein riesiges Business. Das Organisierte Verbrechen verdient weltweit Milliarden mit illegaler Entsorgung und anderen Umweltstraften", sagte Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD). "KlÃ¤rschlamm im Wald, Chemikalien im Fluss, AltÃ¶l im Boden - Umweltstraftaten hinterlassen ZerstÃ¶rung und bedrohen Mensch und Natur. Deshalb stÃ¤rken wir den Rechtsstaat im Kampf gegen UmweltkriminalitÃ¤t."



UmweltkriminalitÃ¤t sei kein Kavaliersdelikt, ergÃ¤nzte Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD). "WÃ¤hrend einige TÃ¤ter sich kriminell bereichern, zahlen wir alle den Preis dafÃ¼r." Leidtragende seien die menschliche Gesundheit, die Natur, die Masse ehrlicher Unternehmen und nicht zuletzt die Steuerzahler. "Denn meist kommt der Staat fÃ¼r den Schaden auf", so Schneider. "Das Ã¤ndern wir und sorgen mit deutlich hÃ¤rteren Strafen fÃ¼r Abschreckung."



Der Gesetzentwurf sieht vor, dass kÃ¼nftig in besonders gravierenden FÃ¤llen von UmweltkriminalitÃ¤t hÃ¶here StrafmaÃŸe mÃ¶glich sein sollen. In FÃ¤llen, in denen vorsÃ¤tzlich katastrophale Folgen fÃ¼r die Umwelt hervorgerufen werden, wie etwa eine Ã–lpest, soll zukÃ¼nftig ausdrÃ¼cklich eine Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr gelten. Zudem soll bei bestimmten Abfall- und RadioaktivitÃ¤tsstraftaten in der Regel ein erhÃ¶hter Strafrahmen von sechs Monaten bis zu zehn Jahren gelten, wenn diese banden- und gewerbsmÃ¤ÃŸig begangen werden.



Als Reaktion auf den sogenannten Dieselskandal sieht die Richtlinie erstmals auch eine strafrechtliche Verantwortlichkeit fÃ¼r das Inverkehrbringen bestimmter umweltschÃ¤dlicher Produkte vor. Das verwaltungsrechtswidrige Inverkehrbringen eines Erzeugnisses soll unter Strafe gestellt werden, wenn die Verwendung dieses Erzeugnisses in grÃ¶ÃŸerem Umfang (das heiÃŸt zum Beispiel durch eine grÃ¶ÃŸere Anzahl von Nutzern) zu einer LuftverÃ¤nderung fÃ¼hrt, die geeignet ist, erhebliche SchÃ¤den auszulÃ¶sen.



Bisher enthÃ¤lt das deutsche Strafrecht die SchutzgÃ¼ter Boden, Wasser, Luft, Tiere, Pflanzen und die menschliche Gesundheit. Die Richtlinie sieht Ã–kosysteme als weiteres, schÃ¼tzenwertes Umweltmedium im Strafrecht vor. Damit soll der Bedeutung des Zusammenwirkens verschiedener Organismen und ihrer abiotischen Umgebung fÃ¼r den Umweltschutz Rechnung getragen werden.



In den einschlÃ¤gigen Vorschriften des Strafgesetzbuches soll die Immission bestimmter Energieformen wie "GerÃ¤usche", "ErschÃ¼tterungen", "thermische Energie" oder "nichtionisierende Strahlen" ergÃ¤nzt werden. Die Richtlinie sieht unter bestimmten Voraussetzungen vor, auch die Einleitung, Abgabe oder Einbringung von "Energie" unter Strafe zu stellen. Darunter werden beispielsweise WÃ¤rme, LÃ¤rm sowie Licht verstanden.



Die StrafverfolgungsbehÃ¶rden sollen mehr Ermittlungsbefugnisse erhalten in FÃ¤llen von besonders schweren Umweltstraftaten. Beispielsweise sollen die BehÃ¶rden in diesen FÃ¤llen erstmals auf verdeckte ErmittlungsmaÃŸnahmen wie die TelekommunikationsÃ¼berwachung zurÃ¼ckgreifen kÃ¶nnen. Auch sollen die Vorschriften fÃ¼r GeldbuÃŸen gegen Unternehmen verschÃ¤rft werden.



UmweltkriminalitÃ¤t gehÃ¶re nach Drogen- und Menschenhandel zu einem der grÃ¶ÃŸten KriminalitÃ¤tsbereiche weltweit, teilten die Ministerien mit. Sie sei eine der Haupteinnahmequellen der Organisierten KriminalitÃ¤t.

