Wirtschaft

BASF fÃ¼rchtet anhaltend hohe Inflation

  • dts - 29. April 2026, 17:47 Uhr
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BASF (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - BASF-Chef Markus Kamieth hat vor den Ã¶konomischen Folgen des Irankriegs gewarnt. Ein dÃ¤mpfender Effekt auf die Weltwirtschaft sei unvermeidbar, das Wachstum werde fast Ã¼berall sinken, und das in einem ohnehin schwierigen Jahr, sagte Kamieth dem "Focus". "Der Konflikt mit seinen Folgen wird uns noch lange beschÃ¤ftigen. Nach meiner EinschÃ¤tzung auch Ã¼ber das Jahr 2026 hinaus."

Infolge der Knappheit von Ã–l und Gas prophezeit er eine anziehende Inflation. Der GroÃŸteil des Energieverbrauchs im Land fuÃŸe immer noch auf Ã–l und Gas. Und selbst wenn der Krieg morgen enden sollte, wÃ¼rden die Preise hoch bleiben, da sich das System nur sehr langsam wieder normalisieren werde, so Kamieth. Das treibe die Inflation.

FÃ¼r die Versorgung seines Unternehmens mit Rohstoffen gibt der BASF-Chef fÃ¼rs Erste Entwarnung. Die gute Nachricht sei, dass man aktuell keine Versorgungsschwierigkeiten habe und mit den wichtigsten Rohstoffen weltweit versorgt sei, zumindest fÃ¼r die erste JahreshÃ¤lfte, so Kamieth. Die GrÃ¶ÃŸe und die globale Aufstellung mache das Unternehmen robust. Hinzu komme, dass die BASF selbst RohstoffhÃ¤ndler sei und von Haus aus schnell reagieren kÃ¶nne. Davon profitierten die Kunden.

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