Wirtschaft

Edeka will bei Tegut-Ãœbernahme alle Mitarbeiter halten

  • dts - 29. April 2026, 18:41 Uhr
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Tegut-Filiale (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Edeka-Chef Markus Mosa will im Fall einer Tegut-Ãœbernahme alle Mitarbeiter halten. Der Anspruch sei es, "alle MÃ¤rkte einschlieÃŸlich wirtschaftlich besonders herausfordernder Standorte fortzufÃ¼hren" und sÃ¤mtliche dort beschÃ¤ftigten Mitarbeiter zu Ã¼bernehmen, sagte Mosa dem "Focus". Das sei ihm persÃ¶nlich und der Edeka angesichts des geplanten vollstÃ¤ndigen RÃ¼ckzugs der Migros aus Deutschland sowie angesichts der gesamtwirtschaftlichen Lage ein wichtiges Anliegen. Jeder Arbeitsplatz, der erhalten werden kÃ¶nne, sei ein Gewinn.

Edeka will nach dem Migros-Abzug 200 Filialen der Tegut-Supermarktkette Ã¼bernehmen. Der Deal braucht allerdings noch das Plazet des Bundeskartellamtes.

Edeka schaffe eine "klare Zukunftsperspektive fÃ¼r die Tegut-MÃ¤rkte und ihre BeschÃ¤ftigten in den betroffenen Regionen", sagte Mosa. Man werde die Standorte wieder wirtschaftlich stabil aufstellen, rund 4.500 ArbeitsplÃ¤tze sichern und die Nahversorgung fÃ¼r die Menschen vor Ort gewÃ¤hrleisten.

Die Kritik, mit weiterem Wachstum von Edeka verschÃ¤rfe sich die Machtkonzentration im Einzelhandel und treibe die Preise fÃ¼r die Verbraucher, lieÃŸ Mosa nicht gelten. Die Lebensmittelpreise in Deutschland lÃ¤gen im EU-Vergleich auf einem niedrigen Niveau, bei gleichzeitig sehr hoher ProduktqualitÃ¤t und -vielfalt. Das nehme nicht nur jeder Kunde subjektiv wahr, der im Ausland einkaufe, sondern sei auch objektiv belegt sowie vom Bundeskartellamt anerkannt, behauptete der Edeka-Chef. Sein Unternehmen habe dem Kartellamt auf Echtdatenbasis belegt, dass Edeka von der Inflation im Lebensmittelbereich nicht profitiert habe.

In dem Zusammenhang attackierte Mosa seine Zulieferer, die globalen Markenkonzerne, die er fÃ¼r steigende Verbraucherpreise verantwortlich machte. Man habe sich exemplarisch die Preisentwicklung von Produkten groÃŸer Marken im Zeitraum von 2023 bis heute angeschaut. "Konkretes Beispiel: Die durchschnittliche Preisentwicklung bei NestlÃ© Schokoladenprodukten liegt in dem Zeitraum rund 40â€¯Prozent Ã¼ber unseren Eigenmarken", sagte er. "Man muss sich also die Frage stellen, wer die Marktmacht wirklich hat."

Der Edeka-Chef appellierte an das Kartellamt, rasch Ã¼ber die Tegut-Ãœbernahme zu entscheiden. Er sei absolut sicher, dass das Bundeskartellamt die Bedeutung dieses Verfahrens fÃ¼r die Zukunft der BeschÃ¤ftigten und der Lieferanten von Tegut und letztlich fÃ¼r die Verbraucher vor Ort kenne und schnellstmÃ¶glich entscheide. NatÃ¼rlich mÃ¼sse das Bundeskartellamt genau prÃ¼fen, aber die Alternative zu einem Erwerb durch Edeka liege auf der Hand: die SchlieÃŸung der MÃ¤rkte vor Ort und der Arbeitsplatzverlust von tausenden Menschen. Sein Wunsch sei schnellstmÃ¶gliche Klarheit aus Bonn fÃ¼r die betroffenen Menschen, die bei Tegut arbeiten und alle, die dort weiterhin einkaufen mÃ¶chten, so Mosa.

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