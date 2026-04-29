Politik

Klingbeil rechtfertigt hohe Neuverschuldung

  • AFP - 29. April 2026, 19:07 Uhr
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Bundesfinanzminister Klingbeil
Bild: AFP

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) hat die geplante hohe Neuverschuldung im Bundeshaushalt gegen Kritik verteidigt. In den 'ARD-Tagesthemen' verwies Klingbeil am Mittwoch auf die groÃŸen sicherheitspolitischen Herausforderungen.

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) hat die geplante hohe Neuverschuldung im Bundeshaushalt gegen Kritik verteidigt. In den "ARD-Tagesthemen" verwies Klingbeil am Mittwoch auf die groÃŸen sicherheitspolitischen Herausforderungen. "Wir wollen unser Land schÃ¼tzen. Wir wollen unser Land modernisieren. Das kostet Geld", sagte der Vizekanzler. "Und das findet sich in diesem Haushalt wieder."

Nach den PlÃ¤nen Klingbeils sind im kommenden Jahr im Kernhaushalt Ausgaben des Bundes von 543,3 Milliarden Euro vorgesehen, davon allein 105,8 Milliarden Euro fÃ¼r den Bereich Verteidigung. FÃ¼r Zinszahlungen des Bundes gehen laut den Eckpunkten fÃ¼r den Haushalt 2027 42,7 Milliarden Euro drauf.

Trotz geplanter Einsparungen und KÃ¼rzungen, zu denen jedes Ressort beitragen soll, steigt den PlÃ¤nen zufolge die Neuverschuldung im Kernetat im kommenden Jahr deutlich an - auf 110,8 Milliarden Euro. Haupttreiber sind auch hier die massiv zunehmenden Verteidigungsausgaben. Kritik an der hohen Neuverschuldung kam aus der Opposition und von WirtschaftsverbÃ¤nden.

"Wir stellen unser Land so auf, dass wir Sicherheit garantieren kÃ¶nnen", sagte Klingbeil. "Wir sehen die Bedrohung durch Wladimir Putin. Wir mÃ¼ssen uns stark machen. Wir mÃ¼ssen aufholen, was bei der Bundeswehr in den letzten Jahrzehnten kaputtgespart wurde."

Neben Investitionen in die Zukunft des Landes bringe die Koalition auch Strukturreformen auf den Weg, etwa im Bereich des Gesundheitssystems. "Und natÃ¼rlich wird auch konsolidiert. Es wird eingespart." Klingbeil verwies dazu auf seine Aufforderung an alle Ministerinnen und Minister, in ihren Ressorts Geld einzusparen. "Heute sind die Leitplanken verabschiedet worden im Kabinett, und da kommt auch niemand mehr hinter zurÃ¼ck."

Zum Klima innerhalb der Koalition im ersten Jahr der Zusammenarbeit sagte Klingbeil:Â "NatÃ¼rlich, da ist manchmal zu viel Ã¶ffentlicher Streit. Ich wÃ¼rde da auch gerne drauf verzichten, das prÃ¤gt auch das Bild dieser Koalition." Er finde es aber "Ã¼berhaupt nicht schlimm", wenn am Anfang von Gesetzgebungsverfahren "auch mal mit Leidenschaft diskutiert wird". Wichtig sei, "dass es am Ende BeschlÃ¼sse gibt".

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