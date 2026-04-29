Politik

Britischer KÃ¶nig Charles III. besucht GedenkstÃ¤tte fÃ¼r 9/11-Opfer in New York

  • AFP - 29. April 2026, 20:22 Uhr
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Ex-BÃ¼rgermeister Bloomberg (v.l.) mit Charles und Camilla
Bild: AFP

Der britische KÃ¶nig Charles III. hat am dritten Tag seines Staatsbesuchs in den USA die GedenkstÃ¤tte fÃ¼r die fast 3000 Opfer der AnschlÃ¤ge vom 11. September 2001 in New York besucht. Zusammen mit KÃ¶nigin Camilla legte er Rosen an der GedenkstÃ¤tte ab.

Am dritten Tag seines Staatsbesuchs in den USA hat der britische KÃ¶nig Charles III. hat in New York die GedenkstÃ¤tte fÃ¼r die fast 3000 Todesopfer der AnschlÃ¤ge vom 11. September 2001 besucht. Zusammen mit KÃ¶nigin Camilla und dem frÃ¼heren New Yorker BÃ¼rgermeister Michael Bloomberg legte er am Mittwoch einen StrauÃŸ weiÃŸer Rosen und eine handgeschriebene Notiz an einem der Wasserbecken im neuenÂ World Trade Center ab.

"Wir ehren das Andenken derjenigen, die am 11. September 2001 auf so tragische Weise ihr Leben verloren haben", schrieb der KÃ¶nig und bekundete seine "bleibende SolidaritÃ¤t mit dem amerikanischen Volk angesichts seines groÃŸen Verlustes".

Am Vortag hatte Charles in seiner Rede vor dem US-Kongress in Washington mit Blick auf 9/11 gesagt: "Diese GrÃ¤ueltat war ein prÃ¤gender Moment fÃ¼r Amerika", dessen "Schmerz und Schock auf der ganzen Welt zu spÃ¼ren" gewesen seien. Der KÃ¶nig fÃ¼gte hinzu: "Wir standen damals an eurer Seite. Und wir stehen euch auch heute zur Seite, in feierlicher Erinnerung an einen Tag, der niemals vergessen werden darf."

Nach dem Besuch der GedenkstÃ¤tte traf das KÃ¶nigspaar Ersthelfer und AngehÃ¶rige der Opfer vom 11. September. Auch der neue New Yorker BÃ¼rgermeister Zohran Mamdani kam kurz hinzu.

Im Anschluss wollte Charles, der sich seit vielen Jahren fÃ¼r Umweltschutzprojekte einsetzt, ein stÃ¤dtisches Projekt fÃ¼r nachhaltige Landwirtschaft besuchen. KÃ¶nigin Camilla wollte derweil den 100. Geburtstag des Kinderbuch-Bestsellers "Pu der BÃ¤r" in der New Yorker Stadtbibliothek feiern, unter anderem mit Schauspielerin Sarah Jessica Parker und dem Krimi-Autor Harlan Coben.

Bei einer Veranstaltung zu transatlantischen Wirtschaftsbeziehungen wollte Charles im weiteren Verlauf des Tages zudem mit Investoren und Unternehmern zusammentreffen. Zum Abschluss seiner Besuchs in New York war ein Empfang seiner Jugendstiftung The King's Trust geplant.

KÃ¶nig Charles III. und KÃ¶nigin Camilla waren am Montag zu ihrem viertÃ¤gigen US-Staatsbesuch in den USA eingetroffen. Am Dienstag wurden sie am WeiÃŸen Haus mit militÃ¤rischen Ehren offiziell empfangen. In seiner mit Spannung erwarteten Rede vor dem Kongress beschwor Charles die Freundschaft zwischen GroÃŸbritannien und den USA und rief die USA zum Zusammenhalt mit ihren westlichen VerbÃ¼ndeten auf.

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