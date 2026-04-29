US-Notenbank Fed lÃ¤sst Leitzins unverÃ¤ndert

Die US-Notenbank in Washington

Die US-Notenbank Federal Reserve lÃ¤sst den Leitzins trotz des Iran-Krieges vorerst weiter stabil. Wie die Fed am Mittwoch mitteilte, bleibt der Leitzins unverÃ¤ndert bei 3,5 bis 3,75 Prozent. Die erneute Zinspause war von Analysten erwartet worden.

Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) lÃ¤sst den Leitzins trotz des Iran-Krieges vorerst weiter stabil. Wie die Fed am Mittwoch mitteilte, bleibt der Leitzins unverÃ¤ndert bei 3,5 bis 3,75 Prozent. Die erneute Zinspause war im Vorfeld von Analysten erwartet worden, da der Iran-Krieg einerseits Inflationssorgen schÃ¼rt, andererseits aber auch der US-Arbeitsmarkt unter stÃ¤rkeren Druck geraten kÃ¶nnte.



Das Mandat der Fed sieht - anders als das der EuropÃ¤ischen Zentralbank (EZB), deren oberste Aufgabe die Bewahrung der PreisstabilitÃ¤t im Euroraum ist - auch die Sicherung eines mÃ¶glichst hohen BeschÃ¤ftigungsstandes vor, zusÃ¤tzlich zum Inflationsziel von zwei Prozent. HÃ¶here Energiepreise wegen des Iran-Krieges treiben nicht nur die Inflation nach oben, sondern kÃ¶nnten kÃ¼nftig womÃ¶glich auch das Wirtschaftswachstum bremsen, was sich dann auch auf die BeschÃ¤ftigung auswirken kÃ¶nnte.



Zuletzt hatte die Fed den Leitzins im Dezember gesenkt, Ende Januar war sie dann ungeachtet der Forderung von US-PrÃ¤sident Donald Trump nach weiteren Zinssenkungen auf einen abwartenden Kurs eingeschwenkt und hatte den Leitzins seitdem konstant gehalten. Die Amtszeit von Fed-Chef Jerome Powell endet regulÃ¤r am 15. Mai. Sein Nachfolger soll Trumps Wunschkandidat Kevin Warsh werden.