Washington (dts Nachrichtenagentur) - Der Oberste Gerichtshof der USA hat am Mittwoch die Einrichtung eines zweiten Kongresswahlbezirks mit mehrheitlich schwarzer BevÃ¶lkerung in Louisiana als verfassungswidriges Gerrymandering aus rassistischen GrÃ¼nden eingestuft. Die Richter bestÃ¤tigten ein Urteil eines Bundesgerichts, das dem Bundesstaat die Verwendung der Wahlkreiskarte untersagte.
Das Urteil am Supreme Court fiel mit sechs zu drei Stimmen, wobei sich die von republikanischen PrÃ¤sidenten ernannten Richter durchsetzen. 2019 und 2024 hatte das Gericht ebenfalls in Entscheidungen entlang von Parteilinien Wahlkreiszuschnitte erlaubt, bei denen mehrheitlich weiÃŸe Wahlkreise entstanden waren oder zementiert wurden.
Die Verfassung erlaube es einem Bundesstaat so gut wie nie, aufgrund der Rasse zu diskriminieren, argumentierte nun der Richter Samuel Alito fÃ¼r die Mehrheit. Die Richterin Elena Kagan warf der Gerichtsmehrheit hingegen vor, das im Zuge der BÃ¼rgerrechtsbewegung 1965 eingefÃ¼hrte Wahlrechtsgesetz abzuschaffen.
Der Voting Rights Act habe einen beeindruckenden Wandel eingeleitet und diese Nation der Verwirklichung der Ideale von Demokratie und Rassengleichheit nÃ¤hergebracht, schrieb sie. "Und es wurde wiederholt und mit Ã¼berwÃ¤ltigender Mehrheit von den Volksvertretern im Kongress verlÃ¤ngert. Nur sie haben das Recht, zu sagen, dass es nicht mehr benÃ¶tigt wird - nicht die Mitglieder dieses Gerichts", so Kagan. "Ich lehne daher dieses jÃ¼ngste Kapitel in der nun vollendeten AushÃ¶hlung des Wahlrechtsgesetzes durch die Mehrheit ab."
Brennpunkte
USA: Wahlkreis mit schwarzer Mehrheit fÃ¼r unzulÃ¤ssig erklÃ¤rt
- dts - 29. April 2026, 21:11 Uhr
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Washington (dts Nachrichtenagentur) - Der Oberste Gerichtshof der USA hat am Mittwoch die Einrichtung eines zweiten Kongresswahlbezirks mit mehrheitlich schwarzer BevÃ¶lkerung in Louisiana als verfassungswidriges Gerrymandering aus rassistischen GrÃ¼nden eingestuft. Die Richter bestÃ¤tigten ein Urteil eines Bundesgerichts, das dem Bundesstaat die Verwendung der Wahlkreiskarte untersagte.
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