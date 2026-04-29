Umfrage: CDU in Berlin fÃ¼nf Monate vor Abgeordnetenhauswahl nur noch knapp vorn

Berliner Abgeordnetenhaus

Knapp fÃ¼nf Monate vor der Abgeordnetenhauswahl in Berlin liegt die CDU des Regierenden BÃ¼rgermeisters Kai Wegner in einer Umfrage nur noch knapp vor den GrÃ¼nen, der Linken und der AfD.

Knapp fÃ¼nf Monate vor der Abgeordnetenhauswahl in Berlin liegt die CDU des Regierenden BÃ¼rgermeisters Kai Wegner in einer Umfrage nur noch knapp vor GrÃ¼nen, Linkspartei und AfD. Laut der am Mittwoch verÃ¶ffentlichten Erhebung des Instituts Infratest dimap fÃ¼r den Rundfunk Berlin-Brandenburg erreichen die Christdemokraten 19 Prozent und bÃ¼ÃŸen im Vergleich zum Januar drei Prozentpunkte ein. Platz zwei teilen sich GrÃ¼ne, Linke und AfD mit je 18 Prozent.



Die GrÃ¼nen kÃ¶nnen dabei um zwei Punkte zulegen, die AfD verbessert sich um einen Punkt, die Linke stagniert. Auch die SPD verharrt bei einem Wert von 14 Prozent. Die FDP und das BSW wÃ¼rden mit je drei Prozent nicht in das neue Landesparlament einziehen. Rechnerisch und politisch denkbare Koalitionen wÃ¤ren damit BÃ¼ndnisse aus CDU, GrÃ¼nen und SPD oder aus GrÃ¼nen, Linkspartei und SPD.



Befragt wurden von Donnerstag vergangener Woche bis Montag 1155 Wahlberechtigte in Berlin. Die Abgeordnetenhauswahl findet am 20. September zeitgleich mit der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern statt. Zuvor wird am 6. September in Sachsen-Anhalt ein neuer Landtag gewÃ¤hlt.



Die Abgeordnetenhauswahl vom 12. Februar 2023 gewann die CDU mit 28,2 Prozent vor der SPD und den GrÃ¼nen mit je 18,4 Prozent. Die Linke erreichte damals 12,2 Prozent, die AfD kam auf 9,1 Prozent. Die FDP schied mit 4,6 Prozent aus dem Landesparlament aus. Wegners CDU ging nach der Wahl eine Koalition mit der SPD ein.