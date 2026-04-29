US-Notenbank lÃ¤sst Leitzins weiter unverÃ¤ndert

Federal Reserve (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Washington (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Notenbank Federal Reserve lÃ¤sst ihren Leitzins unverÃ¤ndert. Dieser werde sich weiterhin in einer Spanne zwischen 3,5 und 3,75 Prozent bewegen, teilte die Notenbank am Mittwoch mit.



Die Entscheidung fiel erneut nicht einstimmig. WÃ¤hrend der Vorsitzende der Notenbank, Jerome Powell, und die Mehrheit der Mitglieder des Offenmarktausschusses fÃ¼r den Schritt stimmten, plÃ¤dierte Stephen Miran wie auch schon bei den vorherigen Sitzungen fÃ¼r eine schnellere Absenkung. Beth Hammack, Neel Kashkari und Lorie Logan waren zwar fÃ¼r Beibehaltung des Zielkorridors, zeigten sich jedoch nicht bereit, eine Tendenz zur Lockerung in die ErklÃ¤rung aufzunehmen.



Der Ausschuss wÃ¤re bereit, den geldpolitischen Kurs gegebenenfalls anzupassen, sollten Risiken auftreten, die die Erreichung seiner Ziele beeintrÃ¤chtigen kÃ¶nnten, teilten die Notenbanker mit. Der Ausschuss setze sich nachdrÃ¼cklich dafÃ¼r ein, ein HÃ¶chstmaÃŸ an BeschÃ¤ftigung zu fÃ¶rdern und die Inflation wieder auf das Ziel von zwei Prozent zurÃ¼ckzufÃ¼hren.



Aktuelle Indikatoren deuteten darauf hin, dass die WirtschaftstÃ¤tigkeit in einem soliden Tempo wachse, erklÃ¤rte die Fed. Der BeschÃ¤ftigungszuwachs sei im Durchschnitt gering geblieben und die Arbeitslosenquote habe sich in den letzten Monaten kaum verÃ¤ndert. Die Inflation sei erhÃ¶ht, was zum Teil auf den jÃ¼ngsten Anstieg der weltweiten Energiepreise zurÃ¼ckzufÃ¼hren sei, hieÃŸ es. Die Entwicklungen im Nahen Osten trÃ¼gen zu einer hohen Unsicherheit hinsichtlich der wirtschaftlichen Aussichten bei.

