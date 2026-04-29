Finanzen

US-Notenbank lÃ¤sst Leitzins weiter unverÃ¤ndert

  • dts - 29. April 2026, 20:12 Uhr
Bild vergrößern: US-Notenbank lÃ¤sst Leitzins weiter unverÃ¤ndert
Federal Reserve (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Washington (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Notenbank Federal Reserve lÃ¤sst ihren Leitzins unverÃ¤ndert. Dieser werde sich weiterhin in einer Spanne zwischen 3,5 und 3,75 Prozent bewegen, teilte die Notenbank am Mittwoch mit.

Die Entscheidung fiel erneut nicht einstimmig. WÃ¤hrend der Vorsitzende der Notenbank, Jerome Powell, und die Mehrheit der Mitglieder des Offenmarktausschusses fÃ¼r den Schritt stimmten, plÃ¤dierte Stephen Miran wie auch schon bei den vorherigen Sitzungen fÃ¼r eine schnellere Absenkung. Beth Hammack, Neel Kashkari und Lorie Logan waren zwar fÃ¼r Beibehaltung des Zielkorridors, zeigten sich jedoch nicht bereit, eine Tendenz zur Lockerung in die ErklÃ¤rung aufzunehmen.

Der Ausschuss wÃ¤re bereit, den geldpolitischen Kurs gegebenenfalls anzupassen, sollten Risiken auftreten, die die Erreichung seiner Ziele beeintrÃ¤chtigen kÃ¶nnten, teilten die Notenbanker mit. Der Ausschuss setze sich nachdrÃ¼cklich dafÃ¼r ein, ein HÃ¶chstmaÃŸ an BeschÃ¤ftigung zu fÃ¶rdern und die Inflation wieder auf das Ziel von zwei Prozent zurÃ¼ckzufÃ¼hren.

Aktuelle Indikatoren deuteten darauf hin, dass die WirtschaftstÃ¤tigkeit in einem soliden Tempo wachse, erklÃ¤rte die Fed. Der BeschÃ¤ftigungszuwachs sei im Durchschnitt gering geblieben und die Arbeitslosenquote habe sich in den letzten Monaten kaum verÃ¤ndert. Die Inflation sei erhÃ¶ht, was zum Teil auf den jÃ¼ngsten Anstieg der weltweiten Energiepreise zurÃ¼ckzufÃ¼hren sei, hieÃŸ es. Die Entwicklungen im Nahen Osten trÃ¼gen zu einer hohen Unsicherheit hinsichtlich der wirtschaftlichen Aussichten bei.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    CDU wirbt fÃ¼r Kompromiss bei Steuerreform
    CDU wirbt fÃ¼r Kompromiss bei Steuerreform

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der finanzpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Fritz GÃ¼ntzler (CDU), wirbt in der Debatte um eine Reform der Einkommensteuer

    Mehr
    CSU-Politiker verteidigt sein Steuerkonzept
    CSU-Politiker verteidigt sein Steuerkonzept

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der CSU-Politiker Florian Dorn hat die Kritik der SPD an seinem Steuerkonzept zurÃ¼ckgewiesen und die geplanten Entlastungen auch fÃ¼r hÃ¶here

    Mehr
    SPD-Fraktion kritisiert SteuerplÃ¤ne der Union
    SPD-Fraktion kritisiert SteuerplÃ¤ne der Union

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Wiebke Esdar, hat die VorschlÃ¤ge der Unionsfraktion zur Einkommensteuerreform

    Mehr
    US-Notenbank Fed lÃ¤sst Leitzins unverÃ¤ndert
    US-Notenbank Fed lÃ¤sst Leitzins unverÃ¤ndert
    Neues Heizungsgesetz verzÃ¶gert sich: Regelung im aktuellen Gesetz soll ausgesetzt werden
    Neues Heizungsgesetz verzÃ¶gert sich: Regelung im aktuellen Gesetz soll ausgesetzt werden
    Designierter Fed-Chef Warsh nimmt erste HÃ¼rde im US-Senat
    Designierter Fed-Chef Warsh nimmt erste HÃ¼rde im US-Senat
    Energiepreisschock: Inflationsrate steigt im April auf 2,9 Prozent
    Energiepreisschock: Inflationsrate steigt im April auf 2,9 Prozent
    USA: Wahlkreis mit schwarzer Mehrheit fÃ¼r unzulÃ¤ssig erklÃ¤rt
    USA: Wahlkreis mit schwarzer Mehrheit fÃ¼r unzulÃ¤ssig erklÃ¤rt
    Korruptionsprozess in Spanien: Zeuge erhebt schwere VorwÃ¼rfe gegen Regierungschef SÃ¡nchez
    Korruptionsprozess in Spanien: Zeuge erhebt schwere VorwÃ¼rfe gegen Regierungschef SÃ¡nchez
    Britischer KÃ¶nig Charles III. besucht GedenkstÃ¤tte fÃ¼r 9/11-Opfer in New York
    Britischer KÃ¶nig Charles III. besucht GedenkstÃ¤tte fÃ¼r 9/11-Opfer in New York
    Verdi weitet Streik bei der Telekom aus
    Verdi weitet Streik bei der Telekom aus
    Umfrage: Deutsche halten Merz-Regierung fÃ¼r weniger harmonisch als die Ampel
    Umfrage: Deutsche halten Merz-Regierung fÃ¼r weniger harmonisch als die Ampel
    Klingbeil rechtfertigt hohe Neuverschuldung
    Klingbeil rechtfertigt hohe Neuverschuldung

    Top Meldungen

    Edeka will bei Tegut-Ãœbernahme alle Mitarbeiter halten
    Edeka will bei Tegut-Ãœbernahme alle Mitarbeiter halten

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Edeka-Chef Markus Mosa will im Fall einer Tegut-Ãœbernahme alle Mitarbeiter halten. Der Anspruch sei es, "alle MÃ¤rkte einschlieÃŸlich

    Mehr
    BASF fÃ¼rchtet anhaltend hohe Inflation
    BASF fÃ¼rchtet anhaltend hohe Inflation

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - BASF-Chef Markus Kamieth hat vor den Ã¶konomischen Folgen des Irankriegs gewarnt. Ein dÃ¤mpfender Effekt auf die Weltwirtschaft sei

    Mehr
    BASF fordert EU zu hÃ¤rterer Gangart gegen China auf
    BASF fordert EU zu hÃ¤rterer Gangart gegen China auf

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - BASF-Chef Markus Kamieth hat die EU aufgefordert, Chinas unfairen Handelspraktiken die Stirn zu bieten. "An vielen Stellen wird von

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts