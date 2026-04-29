Energiepreisschock: Inflationsrate steigt im April auf 2,9 Prozent

ZapfsÃ¤ule an Autobahntankstelle bei MÃ¼nster

Der Anstieg der Verbraucherpreise in Deutschland hat sich im April beschleunigt. Die Inflationsrate kletterte im Vergleich zum Vorjahresmonat auf 2,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in einer ersten SchÃ¤tzung mitteilte.

Die stark gestiegenen Preise fÃ¼r Benzin, Diesel und HeizÃ¶l haben den Anstieg der Inflation in Deutschland weiter beschleunigt: Im April kletterten die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch in einer ersten SchÃ¤tzung mitteilte. Im MÃ¤rz hatte die Teuerung stark auf 2,7 Prozent angezogen.Â



Die Energiepreise sprangen im April im Vorjahresvergleich um 10,1 Prozent nach oben, wie die Statistiker mitteilte. Bereits im MÃ¤rz hatten diese Preise um rund sieben Prozent zugelegt - erstmals seit Dezember 2023.Â



"Der Energiepreisschock ist heftig", erklÃ¤rte die Inflationsexpertin des Instituts fÃ¼r MakroÃ¶konomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-BÃ¶ckler-Stiftung, Silke Tober. Sie betonte aber: "Seine Auswirkungen auf die allgemeine Teuerung sind bisher begrenzt." Die Inflation sei nur leicht auf 2,9 Prozent gestiegen, "obwohl die RohÃ¶l- und Kraftstoffpreise nochmals stÃ¤rker zulegten".



Die Preise fÃ¼r Nahrungsmittel kletterten im April nur um 1,2 Prozent im Vorjahresvergleich, die fÃ¼r Dienstleistungen um 2,8 Prozent, wie das Statistikamt weiter mitteilte. Die endgÃ¼ltigen Ergebnisse will die BehÃ¶rde am 12. Mai verÃ¶ffentlichen.