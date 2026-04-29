US-Notenbank Fed: UnverÃ¤nderter Leitzins erwartet

Fed-Chef Powell

Die US-Notenbank Fed verkÃ¼ndet am Mittwoch ihre Leitzinsentscheidung (20.00 Uhr MESZ). Ã–konomen rechnen damit, dass die Fed den Leitzins unverÃ¤ndert lÃ¤sst - mit Spannung erwartet werden aber die Ã„uÃŸerungen des scheidenden Fed-Chefs Jerome Powell.

Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) verkÃ¼ndet am Mittwoch ihre Leitzinsentscheidung (Bekanntgabe 20.00 Uhr MESZ). Ã–konomen rechnen damit, dass die Notenbank den Leitzins unverÃ¤ndert in der derzeitigen Spanne von 3,5 bis 3,75 Prozent belÃ¤sst. Mit Spannung erwartet werden aber die Ã„uÃŸerungen des scheidenden Fed-Chefs Jerome Powell, der im Anschluss an die Sitzung des Offenmarktausschusses der Notenbank vor die Presse tritt.



Powell, dessen Amtszeit regulÃ¤r am 15. Mai endet, war in der Vergangenheit wiederholt massivem Druck durch US-PrÃ¤sident Donald Trump ausgesetzt, die Zinsen zu senken. Zuletzt stiegen infolge des Iran-Krieges aber auch in den USA die Inflationsrisiken, was durch eine Lockerung der Geldpolitik noch weiter befeuert werden kÃ¶nnte.Â Nachfolger Powells soll Trumps Wunschkandidat Kevin Warsh werden.