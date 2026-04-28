VerbraucherschÃ¼tzer begrÃ¼ÃŸen Zuckerabgabe

GetrÃ¤nkedose liegt auf Zucker

Die Chefin des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv), Ramona Pop, hat die von der Bundesregierung geplante Abgabe auf zuckergesÃ¼ÃŸte GetrÃ¤nke ab 2028 als 'gute Nachricht' begrÃ¼ÃŸt. Sie sei 'ein zentraler Baustein fÃ¼r eine gesÃ¼ndere ErnÃ¤hrung'.

Die Chefin des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv), Ramona Pop, hat die von der Bundesregierung geplante Abgabe auf zuckergesÃ¼ÃŸte GetrÃ¤nke ab 2028 als "gute Nachricht" begrÃ¼ÃŸt. Diese Abgabe sei "ein zentraler Baustein fÃ¼r eine gesÃ¼ndere ErnÃ¤hrung und entlastet langfristig unser Gesundheitssystem", erklÃ¤rte Pop am Dienstag.Â



Die Regierung plant die EinfÃ¼hrung von Abgaben auf Zucker und auf Plastik, wie zuvor aus Kreisen des Bundesfinanzministeriums verlautet war. Die Einnahmen aus der Zuckerabgabe sollen den gesetzlichen Krankenversicherungen zuflieÃŸen.Â Dies geht aus dem neuen Gesetzentwurf fÃ¼r die Krankenkassenreform hervor, der am Mittwoch vom Bundeskabinett beschlossen werden soll und der der Nachrichtenagentur AFP in Berlin vorliegt.



vzbv-Chefin Pop forderte, damit die Abgabe auf Zucker ihre volle Wirkung entfaltet, mÃ¼ssten auch SÃ¼ÃŸstoffe einbezogen werden. Das empfehle auch die Weltgesundheitsorganisation.Â



"Entscheidend ist auÃŸerdem: Die Abgabe muss jÃ¤hrlich an die Inflation angepasst werden, sonst verliert sie ihren Lenkungseffekt", mahnte Pop. Wichtig sei auÃŸerdem, dass das Geld aus der Abgabe gezielt in PrÃ¤vention flieÃŸe - vor allem in Programme fÃ¼r Kinder und Jugendliche. "Gesundheitspolitik wirkt am besten, wenn sie verhindert, dass Krankheiten Ã¼berhaupt entstehen", erklÃ¤rte Pop.Â



Laut Gesetzentwurf der Koalition soll die Abgabe auf stark zuckerhaltige GetrÃ¤nke ab 2028 Einnahmen von rund 450 Millionen Euro erzielen. Diese sollen "der gesetzlichen Krankenversicherung in geeigneter Art und Weise entlastend zugute kommen", heiÃŸt es in dem Entwurf.



Eine von der Bundesregierung eingesetzte Expertenkommission hatte Anfang April ReformvorschlÃ¤ge fÃ¼r die gesetzlichen Krankenversicherung vorgestellt. Ziel ist eine Stabilisierung der KrankenkassenbeitrÃ¤ge, die von den Versicherten und Arbeitgebern gezahlt werden mÃ¼ssen. Die Fachleute plÃ¤dierten auch fÃ¼r eine Zuckersteuer. Der CDU-Bundesparteitag hatte allerdigs erst im Februar einen Antrag fÃ¼r eine Zuckersteuer abgelehnt.



Eine im vergangenen Jahr verÃ¶ffentlichte, von der Umweltschutzorganisation Greenpeace beauftragte Studie des Forum Ã–kologisch-Soziale Marktwirtschaft errechnete, dass der Zuckerkonsum wegen damit verbundener Krankheitsrisiken von Diabetes, Bluthochdruck, Karies oder Parodontose jÃ¤hrlich Gesundheitskosten von knapp zwÃ¶lf Milliarden Euro in Deutschland verursacht.Â



Die ErnÃ¤hrungsindustrie kritisiert die EinfÃ¼hrung einer Zuckersteuer auf sÃ¼ÃŸe GetrÃ¤nke scharf. Der HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der Bundesvereinigung der Deutschen ErnÃ¤hrungsindustrie und des Lebensmittelverbandes, Christoph Minhoff, sagte der "Rheinischen Post" (Mittwochsausgabe): "Es geht einzig und allein darum, mit dieser Steuer HaushaltslÃ¶cher zu stopfen."Â