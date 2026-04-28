Brennpunkte

Experte sieht Hinweise auf Einfluss Teherans auf Netzwerk Hayi

  • dts - 28. April 2026, 15:32 Uhr
Bild vergrößern: Experte sieht Hinweise auf Einfluss Teherans auf Netzwerk Hayi
Peter R. Neumann (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

London (dts Nachrichtenagentur) - Der Sicherheitsexperte Peter Neumann sieht bei dem pro-iranischen Netzwerk Hayi Hinweise auf eine Beauftragung durch das Regime in Teheran.

"Es gibt mehrere Hinweise auf eine iranische Steuerung", sagte der Professor am Londoner King`s College der "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe). "Die Gruppe wurde erst nach Beginn des Iran-Krieges sichtbar aktiv und agiert in diesem Kontext. Die Zielauswahl passt zu iranischen Feindbildern: Angriffe auf jÃ¼dische Communities, israelische Ziele, US-Firmen sowie die iranische Opposition."

Auch der Operationsmodus passe zum bekannten Muster der iranischen Revolutionsgarden aus vergangenen AnschlÃ¤gen, so Neumann. "Typisch dabei ist die Rekrutierung von TÃ¤tern aus dem kriminellen Milieu, teils online Ã¼ber Snapchat. Diese Personen haben oft keine ideologische NÃ¤he zum Iran und werden fÃ¼r die Taten bezahlt", erklÃ¤rte er. "Teheran kann somit eine Beteiligung abstreiten. Es gibt nicht den `rauchenden Colt` als Beweis."

Zuvor hatte das Bundesamt fÃ¼r Verfassungsschutz (BfV) vor einer neuen Eskalationsstufe bei der pro-iranischen Terrorgruppe HAYI in Europa gewarnt.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Keine Fortschritte bei Iran-Verhandlungen ersichtlich - FlÃ¼ssiggas-Tanker durchquert StraÃŸe von Horm
    Keine Fortschritte bei Iran-Verhandlungen ersichtlich - FlÃ¼ssiggas-Tanker durchquert StraÃŸe von Horm

    Rund drei Wochen nach Inkrafttreten der Waffenruhe im Iran-Krieg sind die diplomatischen BemÃ¼hungen um eine dauerhafte FriedenslÃ¶sung anscheinend zum Stillstand gekommen. Den

    Mehr
    "Nur Ja heiÃŸt Ja": EU-Abgeordnete fordern EU-weite Definition von Vergewaltigung

    Das Europaparlament hat eine EU-weit einheitliche Definition von Vergewaltigungen nach dem Prinzip "Nur Ja heiÃŸt Ja" gefordert. Eine Mehrheit der Abgeordneten stimmte am Dienstag

    Mehr
    Vier Festnahmen bei Durchsuchungen gegen mutmaÃŸliche Schleuser in Hessen
    Vier Festnahmen bei Durchsuchungen gegen mutmaÃŸliche Schleuser in Hessen

    Bei Durchsuchungen gegen mutmaÃŸliche Schleuser in Hessen haben Ermittler vier VerdÃ¤chtige festgenommen. Sie sollen illegale Prostitution ermÃ¶glicht oder Menschen von Brasilien

    Mehr
    VerbraucherschÃ¼tzer begrÃ¼ÃŸen Zuckerabgabe
    VerbraucherschÃ¼tzer begrÃ¼ÃŸen Zuckerabgabe
    Verdi ruft fÃ¼r Donnerstag und Samstag zu Warnstreiks bei der Postbank auf
    Verdi ruft fÃ¼r Donnerstag und Samstag zu Warnstreiks bei der Postbank auf
    Einzelhandel erwartet Ausgaben von einer Milliarde Euro fÃ¼r Muttertagsgeschenke
    Einzelhandel erwartet Ausgaben von einer Milliarde Euro fÃ¼r Muttertagsgeschenke
    Verbot von KI fÃ¼r Porno-Deepfakes geht in womÃ¶glich letzte Verhandlungsrunde
    Verbot von KI fÃ¼r Porno-Deepfakes geht in womÃ¶glich letzte Verhandlungsrunde
    Mitteilung: Vereinigte Arabische Emirate wollen zum 1. Mai aus Opec austreten
    Mitteilung: Vereinigte Arabische Emirate wollen zum 1. Mai aus Opec austreten
    Union sackt in Forsa-Umfrage deutlich ab - SPD und Linke gleichauf
    Union sackt in Forsa-Umfrage deutlich ab - SPD und Linke gleichauf
    Studie: Soziale Herkunft entscheidend fÃ¼r Bildungschancen - Jungen im Nachteil
    Studie: Soziale Herkunft entscheidend fÃ¼r Bildungschancen - Jungen im Nachteil
    Spahn rÃ¤umt ein: Koalition ist
    Spahn rÃ¤umt ein: Koalition ist "auÃŸer Tritt geraten"
    Transport in Richtung Nordsee geplant: Buckelwal in Frachtkahn geschwommen
    Transport in Richtung Nordsee geplant: Buckelwal in Frachtkahn geschwommen
    Koalition einigt sich auf Reform von Krankenversicherung
    Koalition einigt sich auf Reform von Krankenversicherung

    Top Meldungen

    Vereinigte Arabische Emirate treten aus Opec und Opec+ aus
    Vereinigte Arabische Emirate treten aus Opec und Opec+ aus

    Abu Dhabi (dts Nachrichtenagentur) - Die Vereinigten Arabischen Emirate haben ihren Austritt aus der Organisation erdÃ¶lexportierender LÃ¤nder (Opec) und der erweiterten Opec+ zum

    Mehr
    Unternehmen bauen wieder verstÃ¤rkt Stellen ab
    Unternehmen bauen wieder verstÃ¤rkt Stellen ab

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Lage am Arbeitsmarkt in Deutschland ist im April deutlich schlechter geworden, die Unternehmen bauen verstÃ¤rkt Personal ab. Das zeigt das

    Mehr
    Bundesregierung plant neue Abgaben auf Plastik und Zucker
    Bundesregierung plant neue Abgaben auf Plastik und Zucker

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung plant die EinfÃ¼hrung einer Plastikabgabe sowie einer Zuckerabgabe. Das verlautete am Dienstag aus Regierungskreisen. Diese

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts