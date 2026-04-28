London (dts Nachrichtenagentur) - Der Sicherheitsexperte Peter Neumann sieht bei dem pro-iranischen Netzwerk Hayi Hinweise auf eine Beauftragung durch das Regime in Teheran.
"Es gibt mehrere Hinweise auf eine iranische Steuerung", sagte der Professor am Londoner King`s College der "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe). "Die Gruppe wurde erst nach Beginn des Iran-Krieges sichtbar aktiv und agiert in diesem Kontext. Die Zielauswahl passt zu iranischen Feindbildern: Angriffe auf jÃ¼dische Communities, israelische Ziele, US-Firmen sowie die iranische Opposition."
Auch der Operationsmodus passe zum bekannten Muster der iranischen Revolutionsgarden aus vergangenen AnschlÃ¤gen, so Neumann. "Typisch dabei ist die Rekrutierung von TÃ¤tern aus dem kriminellen Milieu, teils online Ã¼ber Snapchat. Diese Personen haben oft keine ideologische NÃ¤he zum Iran und werden fÃ¼r die Taten bezahlt", erklÃ¤rte er. "Teheran kann somit eine Beteiligung abstreiten. Es gibt nicht den `rauchenden Colt` als Beweis."
Zuvor hatte das Bundesamt fÃ¼r Verfassungsschutz (BfV) vor einer neuen Eskalationsstufe bei der pro-iranischen Terrorgruppe HAYI in Europa gewarnt.
Brennpunkte
Experte sieht Hinweise auf Einfluss Teherans auf Netzwerk Hayi
- dts - 28. April 2026, 15:32 Uhr
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London (dts Nachrichtenagentur) - Der Sicherheitsexperte Peter Neumann sieht bei dem pro-iranischen Netzwerk Hayi Hinweise auf eine Beauftragung durch das Regime in Teheran.
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