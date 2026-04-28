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Berlin und Kiew planen engere Kooperation fÃ¼r die RÃ¼stungsindustrie

  • dts - 28. April 2026, 18:10 Uhr
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Katherina Reiche, Boris Pistorius, Lars Klingbeil am 28.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Deutschland und die Ukraine haben eine engere Kooperation im Bereich der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie vereinbart.

"Wir werden zusÃ¤tzliche Technologiefelder und Leuchtturmprojekte identifizieren zur gemeinsamen Erforschung, Entwicklung und Produktion von RÃ¼stungsgÃ¼tern", erklÃ¤rte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) nach einer "Roundtable"-Veranstaltung am Dienstag. Das gelte auch fÃ¼r solche Systeme, bei denen die ukrainische Industrie in Folge des Krieges Ã¼ber Erfahrungs- und TechnologievorsprÃ¼nge verfÃ¼ge.

Der Austausch von Gefechtsfelddaten soll intensiviert werden. Die Ukraine entwickle "Technologien eben nicht unter Laborbedingungen, sondern eben tatsÃ¤chlich auf dem Gefechtsfeld", sagte der SPD-Politiker. "Technologien werden dadurch unmittelbar unter realen Bedingungen getestet und kÃ¶nnen quasi in ganz kurzen Entwicklungszyklen weiterentwickelt und perfektioniert werden."

Pistorius kÃ¼ndigte an, dass der MilitÃ¤rattachÃ©stab an der deutschen Botschaft in Kiew personell aufgestockt werden soll, um RÃ¼stungskooperationen besser zu koordinieren. Die strategische FÃ¶rderung von rÃ¼stungsindustriellen Joint-Ventures solle fortgesetzt werden.

"Wir setzen auch in Zukunft auf eine gemeinsame Beschaffung von RÃ¼stungsgÃ¼tern mit europÃ¤ischen Partnern, um die Ukraine zu unterstÃ¼tzen und auch unsererseits davon zu profitieren", erklÃ¤rte Pistorius. Das solle Ã¼ber die Ukraine-Kontaktgruppe koordiniert werden.

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) ergÃ¤nzte, dass Deutschland seine finanzielle UnterstÃ¼tzung fÃ¼r die Ukraine fortsetze. "Wir sind auch froh darÃ¼ber, dass mit den Wahlen in Ungarn jetzt der Weg fÃ¼r den 90-Milliarden-Euro-Kredit durch die EuropÃ¤ische Union mÃ¶glich geworden ist", sagte er. "Das muss jetzt alles schnell umgesetzt werden, weil wir sehen, dass der Finanzierungsbedarf in der Ukraine sehr groÃŸ ist."

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) will Anreize setzen, damit deutsche Kapitalgeber in ukrainische Sicherheits- und Verteidigungsunternehmen investieren. Man Ã¼berlege daher, eine Kontaktstelle fÃ¼r die deutsche Wirtschaft fÃ¼r Kooperationen mit der Ukraine zu schaffen. "Es ist die Idee aufgekommen, ein deutsches Haus in Kiew aufzubauen, auch als AnknÃ¼pfungspunkt und Ankerpunkt fÃ¼r deutsche Unternehmen", sagte Reiche. "Das nehmen wir gerne auf und wollen das mit unseren Kollegen im AuswÃ¤rtigen Amt besprechen."

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