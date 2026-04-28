Wirtschaft

Mitteilung: Vereinigte Arabische Emirate wollen zum 1. Mai aus Opec austreten

  • AFP - 28. April 2026, 15:24 Uhr
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Mann am Ã–lterminal in Fudschaira
Bild: AFP

Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) wollen zum 1. Mai aus der Opec austreten. Das spiegele 'die langfristige strategische und wirtschaftliche Vision der VAE wider', hieÃŸ es in einer Mitteilung, die die staatliche Nachrichtenagentur WAM verÃ¶ffentlichte.

Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) wollen zum 1. Mai aus der Organisation erdÃ¶lexportierender LÃ¤nder (Opec) austreten. "Diese Entscheidung spiegelt die langfristige strategische und wirtschaftliche Vision der VAE wider sowie das sich wandelnde Energieprofil", hieÃŸ es in einer Mitteilung, die die nationale staatliche Nachrichtenagentur WAM am Dienstag verÃ¶ffentlichte. Auch aus der Opec+, zu der weitere Ã–lfÃ¶rderlÃ¤nder wie etwa Russland gehÃ¶ren, wollen sich die VAE demnach zurÃ¼ckziehen.

"In unserer Zeit in der Organisation haben wir zum Wohle aller bedeutende BeitrÃ¤ge geleistet und noch grÃ¶ÃŸere Opfer gebracht", zitierte WAM weiter aus der ErklÃ¤rung. "Es ist jedoch an der Zeit, unsere Anstrengungen auf das zu konzentrieren, was unser nationales Interesse gebietet."

Seit Beginn des Kriegs durch US-israelische Angriffe Ende Februar hat der Iran wiederholt Angriffe auf Golfstaaten ausgefÃ¼hrt, auch die VAE wurden getroffen. Zudem blockiert der Iran mit einer weitgehenden Sperre der StraÃŸe von Hormus Ã–llieferungen aus den Golfstaaten. Durch die Meerenge lÃ¤uft normalerweise rund ein FÃ¼nftel des weltweiten Ã–l- und FlÃ¼ssiggastransports.Â 

Die VAE hatten zuletzt auch schwierige Beziehungen zu ihrem mÃ¤chtigen Nachbarn Saudi-Arabien. Das KÃ¶nigreich ist der grÃ¶ÃŸte Ã–l-Exporteur der Welt und hat groÃŸen Einfluss in der Opec.

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